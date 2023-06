La SCI Territoires Avenir (Arkéa REIM) finalise la plus grosse opération de son histoire sur de l’immobilier logistique

La SCI Territoires Avenir est une unité de compte immobilière dédiée à l’assurance vie et aux investisseurs professionnels, lancée il y a un peu plus d’un an par Arkéa REIM. Aujourd'hui, le succès commercial est au rendez-vous puisque ce véhicule capitalise plus de 208 millions d'euros avec des niveaux de performances parmi les meilleurs de sa catégorie : 6,51% de rendement net depuis sa création et 2,79% depuis le début de l’année (au 25/05/2023).

La SCI Territoires Avenir est labellisée ISR et se focalise sur l’immobilier régional diversifié. Arkéa REIM a récemment annoncé sa plus grosse acquisition immobilière pour le compte de cette SCI : un portefeuille d’actifs logistiques régionaux d’une surface totale de plus de 16.000 m², négocié pour un montant de 24 millions d'euros.

SCI Territoires Avenir : l'immobilier au cœur des régions labellisé ISR

La SCI Territoires Avenir a été constituée par Arkéa REIM pour le compte des assureurs vie (distribution en UC) et des investisseurs professionnels. Les actifs immobiliers ciblés sont multi-sectoriels et majoritairement situés en régions françaises , avec une diversification potentielle sur les régions européennes.

Arkéa REIM s’attache à investir dans des immeubles « participant à la vie du territoire » : écoles, résidences seniors, locaux d’activités, immobilier de santé, bureaux, etc. À fin avril, l’allocation de Territoires Avenir était majoritairement pondérée sur le secteur logistique (55%), suivi par les actifs de bureaux (23%), les locaux d’activités (11%), l’immobilier d’éducation (6%) et d’hospitalité (5%).

L’objectif de performance de la SCI Territoires Avenir est de 4% par an. Via sa labellisation ISR, elle ambitionne « d’accompagner les territoires dans les transitions environnementales et sociétales ainsi que les clients qui souhaitent investir dans l’immobilier durable tout en bénéficiant du cadre fiscal avantageux de l’assurance vie ».

Un investissement de 24 millions d'euros dans un portefeuille de quatre actifs logistiques

Pour sa 20ème acquisition finalisée en avril dernier, la SCI Territoires Avenir a racheté au promoteur 6ème Sens Immobilier un portefeuille de 4 actifs logistiques neufs dispersés sur le territoire français : Ludres (54), Saint-Ségal (29), La Vergne (17) et Appoigny (89), communes situées respectivement à proximité de Nancy, Brest, La Rochelle et Auxerre. La société de gestion a engagé 24 millions d'euros dans cette transaction , ce qui en fait la plus grosse opération réalisée par la SCI depuis sa création en juin 2022.

Dans le cadre de la labellisation ISR de Territoires Avenir, les quatre actifs ont été audités et validés comme éligibles au portefeuille . Ils totalisent une surface globale de 16.783 m² et sont intégralement loués à Kuehne + Nagel, un des leaders mondiaux du secteur logistique (plus de 1400 implantations dans 100 pays). Les baux sont d’une durée ferme de 9 ans et 6 mois .

« Ces quatre actifs renforcent la volonté de la SCI Territoires Avenir de s’ancrer sur les territoires, au sein de zones d’activités stratégiques, à proximité de centres urbains pour accompagner et développer les territoires dans leurs transitions économiques et environnementales », résume Abdelkader Guennioui, Responsable Fund Management d’Arkéa REIM.

