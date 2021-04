La plateforme en ligne de distribution de produits locaux « la Ruche qui dit oui ! » a ouvert début mars son premier magasin physique à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Cette première boutique de l'entreprise spécialisée en circuits courts pave la voie à l'ouverture prochaine d'au moins cinq autres points de vente dans la petite couronne.

La Ruche qui dit oui ! ouvre son premier magasin - iStock-valentinrussanov

Un réseau pluriel

Valoriser les circuits courts

L'offre en boutique

La Ruche qui dit Oui ! : derrière ce drôle de nom se cache un réseau protéiforme de producteurs locaux et de points de distribution disséminés partout en France. Jusqu'ici, la plateforme en ligne fonctionnait avec 800 points de cueillette et proposait un service de livraison à domicile en Île-de-France, « la Ruche à la maison ». La majeure partie des consommateurs qui achetaient leurs produits via plateforme de la Ruche qui dit oui ! étaient donc tenus d'effectuer leurs commandes en ligne et devaient ensuite la récupérer dans l'un des 800 points de retrait.La Ruche qui dit oui ! favorise les circuits courts, cela signifie qu'elle est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. L'entreprise précise également que les produits proposés à la vente sur son site « parcourent en moyenne 60 kilomètres avant l'assiette », laissant chaque couleur régionale s'imposer dans les paniers de ses consommateurs. La boutique de Sceaux applique une démarche similaire en ne proposant que des produits cultivés ou fabriqués en Essonne, en Seine-et-Marne ou encore dans les Hauts-de-France.Dans un communiqué, la Ruche qui dit oui ! indique qu'elle a préféré implanter sa boutique en périphérie plutôt qu'au cœur de la capitale car « l'offre est déjà très forte en boutiques de producteurs à Paris ». L'entreprise précise également que l'ouverture de la boutique s'inscrit dans la démarche scéenne de redynamisation de l'offre en matière de commerces de proximité et dans la droite ligne de conduite de la Ruche, qui est de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs. Les étals scéens sont donc garnis de légumes, de viande, de produits laitiers, de fruits, de chocolat ou encore d'alcool produits à 60 km en moyenne du commerce. Le magasin est ouvert à la vente libre, mais ne pourra en revanche pas être utilisé comme point de cueillette des commandes en ligne. Suite à l'ouverture de ce premier magasin, l'entreprise a annoncé son objectif d'ouvrir cinq autres boutiques courant 2021 dans la petite couronne, sans toutefois préciser les villes dans lesquelles elles seront situées.