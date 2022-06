Après une revalorisation « ordinaire » de 1,1 % survenue en janvier, la toute nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé, le 7 juin dernier, une « revalorisation exceptionnelle » des pensions. Fixée à 4%, cette majoration des retraites de base, qui sera effective à compter du 9 aout, porte donc l'augmentation totale à un peu plus de 5 %.

La revalorisation des retraites de base / iStock-Ljupco

Pourquoi cette revalorisation exceptionnelle ? Et sera-t-elle suffisante ?

Le chiffre de 4 % correspond à la hausse moyenne des prix, que le gouvernement anticipe sur l'ensemble de l'année 2022. Il avait déjà été évoqué en avril dernier par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, en réaction à l’inflation galopante que connait le pays. « On voit bien que l'inflation est forte et qu'il faut répondre sans attendre la date habituelle de revalorisation des retraites, c’est-à-dire le 1er janvier 2023, a répondu la cheffe du gouvernement. Donc, je vous confirme que pour toutes les retraites, il y aura bien, en juillet, une revalorisation de 4 %. », a ainsi confirmé Elisabeth Borne, la semaine dernière. Le taux de 4% a été calculé sur la base de la moyenne de l’inflation (hors tabac) relevée entre décembre 2021 et mai 2022. Mais alors que le niveau d’inflation du mois de juin semble encore croitre, et que les promesses électorales battent leur plein entre les deux tours des législatives, les différents syndicats de retraités ont fait entendre leur mécontentement. Ils ont en effet fait savoir qu’ils jugeaient cette revalorisation insuffisante, réclamant plutôt une hausse de 4,5 %, assortie d'un effet rétroactif.

Quelles typologies de retraités et quelle partie de la retraite sont concernés par la revalorisation exceptionnelle ?

Cette hausse - qui sera intégrée dans un projet de loi plus large sur le pouvoir d’achat - concerne l’ensemble des retraites de base, que les bénéficiaires aient effectué leur carrière dans le secteur privé (à l’exception des avocats), ou public. Les anciens agents de la fonction publique feront donc partie des 14 millions de personnes qui profiteront de ce coup de pouce. Attention, cette hausse ne concerne cependant pas la retraite complémentaire. Et si, pour les fonctionnaires, la pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale - la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ne représente que 20% maximum du montant du traitement indiciaire brut annuel – ce n’est pas le cas des retraités du secteur privé... Pour un cadre ayant exercé dans le privé, le montant de la complémentaire versé - le plus souvent par la caisse Arrco /Agirc - peut en effet représenter jusqu’à 2/3 de la retraite globale.

Quid des retraites complémentaires pour 2022 ?

Le montant versé est calculé à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Cette valeur fait l’objet de négociations avec les partenaires sociaux, conduisant généralement à une ré-indexation, chaque année, au 1er novembre. La dernière a donc eu lieu en novembre 2021, faisant passer la valeur du point Agirc-Arrco de 1,2714 euros à 1,2841 euros. La prochaine évolution devrait – sauf nouvelle bonne surprise – ne pas avoir lieu avant novembre de cette année.