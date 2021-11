Les pensions de retraites sont en train d’être revalorisées ! Une hausse des retraites complémentaires a déjà eu lieu en novembre 2021. En ce qui concerne les retraites de base, elles augmenteront à l’horizon de janvier 2022.

La revalorisation des retraites complémentaires du privé / iStock-Richard Villalonundefined

De quelles retraites parle-t-on ?

Quand sont augmentées les retraites complémentaires ?

Comment sont-elles augmentées ?

Et l’inflation dans tout ça ?

Les régimes Agirc et Arrco ont fusionné depuis le 1er janvier 2019. Désormais, il n’y a plus qu’une seule valeur : celle du point Arrco que l’on appelle « point Agirc-Arrco ». Sa valeur ne peut que rester stable ou augmenter au fil des années. En chiffres, l’Agirc-Arrco représente 23 millions de salariés, 1,6 million d’entreprises qui cotisent, 13 millions de retraités et 80 milliards d’euros de retraites versées chaque année. Les partenaires sociaux s’occupent de gérer les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé. Ces régimes reposent en grande partie sur la solidarité entre les générations et viennent compléter le régime de base de la Sécurité sociale.En principe, chaque année, au 1er novembre, les pensions des retraites complémentaires sont revalorisées. Cette année donc, pour se conformer à cette règle, la valeur du point Agirc - Arrco a ainsi été augmentée de 1 % le 1er novembre 2021. Elle passe ainsi à 1,2841 euros, contre une valeur de 1,2714 euros auparavant, restée identique en 2019 et en 2020. Pourquoi décider d’une augmentation des retraites complémentaires ? Tout simplement pour répondre à l’évolution des prix à la consommation, dont le taux de hausse fourni par l’Insee est de 1,5% en 2021.Les pensions de retraites complémentaires ne sont pas réévaluées comme les retraites de base car les règles diffèrent. Le calcul s’opère à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime de retraite complémentaire, peuvent ainsi décider de revaloriser ou non cette valeur. La valeur de service du point est indexée au moins sur l’évolution des prix à la consommation hors tabacD’après l’exécutif, l’inflation devrait atteindre 1,4% en 2021 et 1,5% en 2022. Cela impactera directement le pouvoir d’achat de retraités. La retraite complémentaire ne va malheureusement pas suivre le rythme de l’inflation, avec une augmentation de la valeur de service du point retraite limitée à 1% contre 1,4% espérée. Cette augmentation décevante peut être pénalisante pour certains pensionnés. Leur régime de retraite complémentaire peut parfois représenter jusqu’à 60% de leur pension !