La retraite supplémentaire occupe encore une place marginale dans le financement de la retraite des Français

L'ACPR vient de publier un rapport sur les dispositifs de retraite supplémentaire : ceux-ci ne représentent que 4,2 % de l'ensemble des cotisations retraite. Explications.

La retraite supplémentaire, encore appelée retraite surcomplémentaire, est le dernier étage du système de retraite français, après les retraites de base et les retraites complémentaires. Elle englobe les dispositifs de retraite souscrits dans un cadre personnel (PER individuel, PERP, Madelin) et les dispositifs souscrits via des contrats collectifs par les entreprises ou leurs salariés dans un cadre professionnel, de manière facultative (PER collectif, Perco) ou obligatoire (PER Catégoriel, Article 83).

La retraite supplémentaire occupe une place marginale dans le financement de la retraite des Français : fin 2019, elle représentait 4,2 % de l'ensemble des cotisations acquittées au titre de la retraite.

Le développement de la retraite supplémentaire freiné jusqu'ici par sa complexité

Si son développement limité est dû en partie à la place prépondérante du régime obligatoire par répartition et des régimes complémentaires, il a également été pénalisé par le morcellement de l'offre de produits règlementés, facteur de complexité et d'inégalités entre les assurés. Le PER (Plan d'Épargne Retraite) a été mis en place le 1er octobre 2019 afin de simplifier les dispositifs existants, en offrant la possibilité de regrouper toute l'épargne retraite supplémentaire sous le même contrat, qu'elle soit d'origine personnelle ou professionnelle et quelle que soit son ancienneté.

Un marché de la retraite supplémentaire éclaté

Le marché de la retraite supplémentaire est éclaté car il s'organise autour d'acteurs dominants différents selon les dispositifs concernés et leurs caractéristiques. Par exemple, les bancassureurs dominent le marché des contrats d'assurance-vie individuels (avec 58 % des encours en 2020), les assureurs sont les principaux acteurs du marché des contrats à dominante retraite (47 % des encours en 2020) et les Institutions de Prévoyance, quasi-absentes du marché de l'assurance-vie individuelle, détiennent une petite part de marché des catégories les plus anciennes de contrats d'assurance-vie souscrits dans un cadre professionnel.

Selon l'ACPR, le développement du PER devrait avoir un impact significatif sur la structure du marché de l'épargne retraite supplémentaire : la plupart des contrats existants sont transférables et les PER, avec leurs trois compartiments, obligeront les assureurs à offrir à la fois des produits individuels et collectifs, facultatifs et obligatoires.

L'environnement de taux bas limite le rendement des actifs

L'autre défi auquel les acteurs de la retraite supplémentaire sont confrontés est l'environnement de taux bas, qui limite le rendement des actifs, freinant l'attractivité des produits d'épargne retraite. En effet, le marché de la retraite supplémentaire est en décollecte nette continue de 2018 à 2020, malgré le début de développement du PER en 2020. Toutefois, les fonds cantonnés des produits de retraite bénéficiant d'une part d'actions plus importante que l'actif général, l'impact des taux bas sur les taux de revalorisation servis sur les fonds en euros a été légèrement plus limité pour les contrats de retraite supplémentaire (-1,40 point 2012 et 2020) que pour les contrats d'assurance-vie individuelle (-1,60 point).