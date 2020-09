La restructuration de l'Hôtel des Postes à Strasbourg

On y venait autrefois pour demander le 33 à Asnières. Bientôt, on y résidera et on y séjournera ! L'Hôtel des Postes de Strasbourg, superbe bâtiment de style néo-gothique datant de l'occupation prussienne ne renonce pas tout à fait à sa carrière au sein des PTT, mais se tourne également vers des activités résidentielles et tertiaires...

iStock-Leonid Andronov

Un bâtiment chargé d'histoire

Un style conservé, pour un bâtiment modernisé

Bati sous administration allemande, au cœur de La Neustadt - un quartier construit après le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand - l'immense Hôtel des Postes de Strasbourg fut inauguré le 12 novembre 1899. Le chantier qui dura trois années, fut supervisé par un groupe d'architectes berlinois. Voulu par l'empereur Guillaume II, pour servir l'administration impériale des Postes, l'édifice de 20 000 M 2 devait représenter « la preuve vivante de la grandeur et de la puissance de la patrie unie ». Le quartier de La Neustadt date de 1870, il fut conçu dans un esprit de modernisation de la ville. C'est ainsi qu'une quarantaine de bâtiments qui se caractérisent par une architecture riche au style éclectique, furent érigés entre 1870 et 1918. L'Hôtel des Postes partage ainsi ce quartier allemand de la ville - inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2017 - avec d'autres sites prestigieux tels que le Palais du Rhin, la Bibliothèque nationale et universitaire, le lycée des Pontonniers, la place de la République, l'église Saint-Paul, l'Observatoire, le parc du Contades ou encore le Théâtre National de Strasbourg. Ayant souffert en 1944 lors des bombardements, l'Hôtel des Postes a été restauré dans le respect de son architecture initiale... C'est ainsi qu'il retrouva, dès 1949, sa superbe façade principale en grès rose. Jusqu'au début des travaux de reconversions en 2019, l'Hôtel des Postes a conservé sa fonction initiale de « Grande Poste de Strasbourg ».Démarrée depuis le printemps 2019 par Bouygues Immobilier et Post Immo (filiale du Groupe La Poste), selon les préconisations de l'Architecte des Bâtiments de France, la réhabilitation du bâtiment est particulièrement ambitieuse. Tout en gardant son style et son charme d'origine, il aura en effet vocation à abriter des logements, des commerces et des services. C'est ainsi que le nouvel Hôtel des Postes devrait accueillir à l'été 2021 : Une centaine de logements résidentiels (dont environ 1/3 aidés), Des bureaux neufs ultra modernes, Une résidence seniors de 84 lots, Une brasserie-restaurant, Et, bien sûr... Un bureau de poste, totalement rénové et enrichi d'un parking souterrain ! Dans l'objectif de conserver son style néo-gothique le bâti existant ne devrait quasiment pas être modifié, et les décors seront préservés. Les façades extérieures seront restaurées et nettoyées, mais dans le total respect de la conception d'origine. De même, les cages d'escalier angulaires et la galerie de circulation voûtée seront rénovées et embellies, mais conservées à l'identique. La touche de modernité : le bâtiment hébergeant des bureaux de dernière génération à l'architecture en verre sera intégré dans la cour centrale, et les différents accès seront adaptés en vue d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.