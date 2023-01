La réforme des retraites et l’emploi des seniors

(Crédits: Fotolia)

Alors que la réforme des retraites prévoit de repousser l'âge légal de départ à 64 ans, la France est l'un des pays où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaille est la plus faible. Le point sur l'emploi des seniors en France et les solutions pour rebondir.

La réforme des retraites prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Or, « la France est l'un des pays où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaille est la plus faible », a déclaré Elisabeth Borne, la Première ministre. En effet, au moment de liquider ses droits à la retraite, près d'un Français sur deux ne travaille déjà plus. La réussite de la réforme passe donc par des mesures pour maintenir l'emploi des seniors en fin de carrière, sans quoi elle pourrait venir aggraver la situation.

L'étude « Seniors et Chômage, éléments clés » menée par l'association Silver Valley en février 2021 fait le point sur l'emploi des seniors et les solutions pour rebondir.

L'emploi des seniors en France

Selon l'Insee, en France le taux de chômage des séniors de 55 à 64 ans en 2020 est 7,4 % contre 9,2 % pour les 25-54 ans. Les séniors de plus de 55 ans sont donc moins au chômage que les jeunes, mais quand ils sont au chômage, ils ont plus de mal à en ressortir. En effet, 60,2 % des chômeurs de plus de 60 ans sont en chômage longue durée contre 41,8 % du reste de la population et les seniors restent en moyenne 663 jours au chômage, contre un peu plus de 400 jours pour le reste de la population.

Ce chômage longue durée s'explique par un plus faible niveau de qualification, une moindre mobilité géographique mais aussi par une réticence des entreprises à embaucher des seniors.

Dans ce paysage, l'Ile-de-France ressort comme une région atypique car le taux d'emploi des seniors y est élevé. Selon l'Insee, en Ile de France, 69 % de 50-64 ans sont en emploi contre 61 % au niveau national (et 56 % dans les Hauts-de-France). Par ailleurs, les retraités ont presque 2,5 ans d'espérance de vie en plus en Ile de France. Ceci s'explique par le fait que les cadres y sont surreprésentés et y restent en emploi plus longtemps que les autres catégories socioprofessionnelles.

Comment rebondir ?

Selon l'étude de Silver Valley, il existe quatre profils de séniors au chômage :

- Ceux qui cherchent à entrer à nouveau dans l'emploi

- Ceux qui se constituent une activité libérale ou d'auto-entrepreneur

- Ceux qui choisissent de s'engager (bénévolat, mentorat)

- Mais aussi ceux, plus fragilisés, qui décrochent

Selon l'association, de nombreuses possibilités existent pour rebondir. Par exemple, certaines entreprises proposent du conseil en évolution professionnelle. Le Compte Personnel de Formation permet d'accéder à un bilan de compétences et les demandeurs d'emploi entre 50 et 54 ans ont le droit à 500 heures de formation supplémentaires.

Il existe aussi des dispositifs spécifiques comme le cumul emploi-retraite ou encore des systèmes de validation des acquis de l'expérience. Les missions d'intérim ou encore le temps partagé peuvent aussi être envisagées.

Certains secteurs sont plus en recherche que d'autres comme la création d'entreprise et franchise, l'industrie de pointe, le coaching ou encore l'aide à la personne (valorisation des acquis d'expérience d'aidants familiaux).