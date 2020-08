La réforme des retraites devrait reprendre son cours

Le nouveau premier ministre entend résorber le déficit avant de reformer le système. Le 17 juillet dernier, le nouveau gouvernement a confirmé le maintien de la réforme des retraites, tout en indiquant qu'elle serait décalée à début 2021. Le temps pour l'économie de reprendre son souffle après la crise sanitaire. Suite à la crise engendrée par la réforme, l'exécutif a promis aux partenaires sociaux une « nouvelle méthode » basée sur le dialogue et l'écoute.

Une « pause » nécessaire

Un report salué par les syndicats

Quel est le nouveau calendrier de la réforme ?

Interrogé mi-juillet sur RTL, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a soutenu la nécessité de la réforme des retraites au moment où les partenaires sociaux refusaient sa mise en place immédiate, dans un contexte économique plus qu'instable. Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, exprimait début juillet ses réticences concernant le calendrier de la réforme, indiquant que le gouvernement aurait tout intérêt à appuyer sur « pause », le temps que l'économie reparte. « Si on a réussi à sauvegarder l'emploi », précisait-il, « si on n'a pas ce million de chômeurs (supplémentaire) que tout le monde nous promet à la fin de l'année, on pourra repartir ». Le 17 juillet dernier, quelques jours après son entrée en fonction, le premier ministre Jean Castex a finalement proposé aux partenaires sociaux de repousser les négociations sur la réforme des retraites et de reprendre les discussions dans les mois à venir. Le premier ministre a ainsi fait machine arrière, après avoir initialement annoncé vouloir régler le dossier « à court terme ». Il a notamment indiqué qu'une nouvelle méthode serait appliquée, distinguant « le "caractère structurel" de la réforme "qui vise à plus de justice" et son volet financier. »Les représentants syndicaux sont apparus soulagés, au sortir de la réunion à Matignon. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, a salué le fait que « la priorité [était] placée au bon endroit en matière d'objectifs et de calendrier, à savoir l'emploi, l'emploi, l'emploi. » Le président de la CPME, François Asselin, s'est également dit soulagé, précisant que le premier ministre s'était montré rassurant sur certains aspects, dont la nécessaire distinction entre ce qui relève du domaine du conjoncturel et du structurel, dans la mesure où la crise a impacté les schémas d'équilibre financiers.Jean Castex a précisé aux partenaires sociaux qu'il allait saisir le Conseil d'orientation des retraites, pour obtenir une évaluation de la situation financière des régimes de retraite. Dans sa réforme initiale, le gouvernement proposait de supprimer les 42 régimes de retraite existants au profit d'un système de retraite universel par répartition et par points. Les premières phases du projet initial auraient dû débuter en décembre, avec la mise en place de la gouvernance du futur système. Le projet de loi prévoyait que les travailleurs qui sont actuellement à la retraite ou proches de l'âge légal du départ à la retraite ne seraient pas impactées par les nouvelles dispositions. À l'heure actuelle, le calendrier, ainsi que les modifications au projet de loi initial sont inconnus, dans l'attente de la reprise des concertations.