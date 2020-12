La proximité d'un bon lycée peut doper les prix immobiliers de 25%

Une étude récente montre que l'impact des lycées est plus fort que celui des collèges. La présence d'une école implique aussi une forte densité de services dans le quartier.

A en croire l'étude menée par Homadata, société experte en données immobilières, la présence d'un bon établissement scolaire a proximité d'un logement peut faire varier les prix jusqu'à 25%. Pour mesurer cet impact, la start-up a comparé les prix de deux logements de caractéristiques comparables, situés dans un même quartier, mais dont la sectorisation scolaire est différente. Il en ressort qu'à Paris, ville de grande hétérogénéité, l'écart moyen des prix est de 6% pour les collèges. Et si le collège en question figure vraiment parmi ceux ayant les plus faibles taux de réussite, la baisse des prix peut être de 7%. A contrario, dans certains quartiers ayant des collèges aux différences de niveau très marquées, les écarts de prix atteignent 20%.

Sans surprise, l'enjeu étant encore plus important, l'écart de prix augmente encore avec les lycées. Il atteint cette fois fois-ci une moyenne de 10% avec des pointes à 25%. L'étude de Homadata confirme par ailleurs ce que tout le monde pressent: les cadres se concentrent dans les quartiers dotés des établissements scolaires les plus réputés. Ils représentent un quart de la population dans ces quartiers recherchés contre seulement 17% dans les secteurs aux écoles moins réputées. Et par effet de vases communicants, le voisinage des établissements aux résultats les plus faibles comprend sensiblement plus d'ouvriers et de chômeurs.

Jusqu'à 18% de commerces de bouche supplémentaires

De manière générale, l'étude montre que la proximité d'un établissement scolaire s'accompagne d'une surreprésentation des services quotidiens, qu'ils soient publics (mairie, gymnase, bibliothèque...) ou privés (coiffeurs, banques, cordonniers...). Il y aurait même jusqu'à 18% de commerces de bouche en plus autour de ces écoles et 26% d'infrastructures sportives en plus. «L'analyse des données immobilières montre que les établissements scolaires ont une influence particulièrement positive sur la vie d'un quartier», souligne Élise Decourval, directrice France de Homadata. Au-delà de la chasse aux «bonnes écoles», la proximité d'un établissement scolaire reste généralement un garant d'activité et de dynamisme, ce qui permet globalement une bonne tenue des prix.