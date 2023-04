La propriété où Jane Austen a écrit Orgueil et Préjugés est à vendre

La demeure située dans le Hampshire a inspiré Jane Austen pour ses romans

Les fans de Jane Austen seront ravis d’apprendre que la maison où la célèbre romancière anglaise est née et où elle a passé la première moitié de sa vie est à vendre pour 8.500.000 livres sterling , soit plus de 9 millions d’euros. C’est là qu’elle a écrit les premières versions de ses romans les plus célèbres, Raison et Sentiments , Orgueil et Préjugés et L’Abbaye de Northanger bien que ceux-ci n’ont été publiés que plus tard, au début du XIXe siècle. Le père de Jane Austen était recteur de la paroisse de Steventon de 1775 à 1801 avant de se retirer à Bath.

Steventon House, dans le Hampshire, en Angleterre, est une élégante propriété familiale géorgienne de plus de 600 mètres carrés construite en 1810 par le frère même de Jane Austen. Les extérieurs sont délicieux. On retrouve un jardin de campagne à l’anglaise sur 20 hectares, avec des fleurs sauvages, une vaste pelouse et une splendide roseraie. « À l’avant de la maison, le jardin est en terrasse et principalement en pelouse avec des marches menant à une zone tondue, entourée de jolis cerisiers surplombant le pâturage et le parc au-delà », décrit Knight Franck , le réseau immobilier chargé de la vente. On croirait presque voir Elizabeth Bennet, l’héroïne du roman de Jane Austen Orgueil et Préjugés , déambuler dans les allées, en compagnie du fier M. Darcy.

Un cottage en plus de la propriété

À l’intérieur, 6 chambres, 4 salles de bain et 4 salles de réception. Les chambres offrent des vues sur la campagne qui ne manqueront pas de marquer les écrivains en herbe à la recherche de l’inspiration. Toutes ont été rénovées. La chambre principale et deux autres chambres ont des salles de bain ou de douche attenantes. Bien que la maison ait plus de 200 ans, elle comprend des aménagements contemporains. Une cave à vin à température contrôlée est accessible dans le hall arrière. Autre équipement moderne, la cuisine sur mesure entièrement aménagée.

Le bien réserve de nombreuses surprises, en plus de donner l’impression que l’esprit de Jane Austen flotte encore dans l’air, par ses cheminées d’époque en pierres et ses hauts plafonds dotés de corniches. Un cottage en bas de l’allée complète la maison principale. Il compte une cuisine, deux pièces de réception, deux chambres et une salle de bain. Il peut servir pour recevoir des amis ou de la famille ou comme maison d’hôtes. On retrouve aussi une remise en briques avec deux places de stationnement et des écuries. Attenant à la remise, un vestiaire équipé d’une douche pour éviter de rentrer dans la propriété une fois sorti de la piscine. Un court de tennis a aussi été ajouté. Un bien qui allie donc ancien et moderne pour assurer le confort de ses hôtes.