La propriété de l’ex-épouse de Trump à vendre 26,5 millions de dollars

Un prix démesuré pour une villa achetée dix fois moins cher en 1992 par Ivana Trump, juste après sa séparation avec Donald Trump.

Détrompez-vous, nous ne sommes pas à Versailles mais aux États-Unis, dans l’Upper East Side, l’un des quartiers les plus chics de Manhattan. La maison de l’ancienne épouse de Donald Trump, Ivana, décédée en juillet dernier à 73 ans, est en vente pour 26,5 millions de dollars, soit près de 25 millions d’euros, comme le rapporte Top Ten Real Estate , spécialisé dans l’actualité des biens immobiliers des stars.

La salle à manger s’est inspirée du château de Versailles, avec des glaces presque dignes de la Galerie des Glaces et un design d’intérieur en feuille d’or. Dès l’entrée déjà, les boiseries dorées, le tapis rouge comme au festival de Cannes et le lustre en cristal italien font sensation sans parler des superbes portes d’origine française de la terrasse du troisième étage.

Un style fantaisiste et bling-bling

La maison de ville en pierre calcaire d’un peu plus de 810 m² a été construite en 1879 et offre une façade à colonnes, des portes couleur or et noir et un toit mansardé. L’ancienne mannequin avait acheté cette villa peu de temps après son divorce avec Donald Trump, en 1992, pour plus de dix fois moins (2,5 millions de dollars). C’est dans cette maison que le corps de la mère de trois des cinq enfants de Trump a été retrouvé. Elle aurait succombé à une blessure due à une chute dans les escaliers. Aucun signe d’effraction n’avait été constaté au sein de la propriété.

La maison de six étages est le reflet de son style fantaisiste et bling-bling avec ses revêtements à motifs animaliers. Au troisième étage, par exemple, une bibliothèque avec un imprimé léopard surprend tout comme le bureau qui offre la même décoration. Une imposante peinture murale représente elle aussi des léopards. L’une des salles de bain est en marbre rose.

En plus de ses six chambres, la villa dispose d’un sauna suédois au sous-sol mais aussi d’une salle multimédia pour visionner des films et même d’un ascenseur pour accéder aux étages. Un bien fait pour vous si vous souhaitez vivre non loin de Mariah Carey, Rickey Martin ou Drew Barrymore ou tout simplement si vous appréciez Central Park ou les boutiques de Madison Avenue. Attention toutefois à ne pas faire de mauvaise chute dans l’escalier de marbre!