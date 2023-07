La production de crédits immobiliers dégringole et atteint son plus bas niveau depuis 10 ans

En comparant le premier semestre 2022 avec le premier semestre 2023, la chute de production atteint 42 %. (geralt / Pixabay)

Après une stabilisation depuis le début de l'année, la production de nouveaux prêts immobiliers est en chute au moins de juin pour atteindre 11,1 milliards d'euros, selon les chiffres publiés par la Banque de France. Au premier semestre, la baisse atteint 42 %.

La production de crédits est grippée. Elle semblait s'être stabilisée ces derniers mois avec 14,1 milliards d'euros en mai (12,1 milliards d'euros hors renégociations) mais la production a chuté à 11,1 milliards d'euros en juin, selon les dernières statistiques de la Banque de France, publiées jeudi 6 juillet et relayées par Les Echos .

Des chiffres qui n'ont rien d'incompréhensibles : plus les taux d'emprunt montent, plus la production de crédits baisse. Mais la chute est impressionnante, car c'est à peine plus de la moitié du niveau constaté il y a un an à la même période, pointe le quotidien économique. Il apparaît que c'est le plus bas niveau depuis 10 ans, note de son côté Sandrine Allonier porte-parole de Vousfinancer, selon BFMTV .

-42 % au premier semestre 2023

Quand on observe les chiffres du premier semestre, l'érosion de la production de nouveaux crédits est importante. En janvier 2022, la production de nouveaux crédits à l'habitat était de 22,6 milliards d'euros (dont 19,1 milliards d'euros hors renégociation). En janvier 2023, le chiffre était de 15,7 milliards. En comparant le premier semestre 2022 avec le premier semestre 2023, la chute de production atteint 42 %, souligne Sandrine Allonier.

Il faut donc remonter à 2014 pour trouver une production de nouveaux crédits aussi basse. En décembre de cette année-là, le niveau s'élevait à 10,9 milliards d'euros. A l'inverse, en janvier 2017, on comptabilisait 38,6 milliards d'euros distribués pour les crédits immobiliers. Historique.