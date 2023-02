En ces temps de crise énergétique, la France a décidé de lancer un ambitieux plan de promotion de la géothermie... Cette énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre, dont la matière première - la chaleur de la Terre - est totalement gratuite, et qui peut être produite en continu, semble en effet vertueuse à tous égards. Dans ce contexte, les incitations à s’équiper de pompes à chaleur s’amplifient.

La prime pompe à chaleur, plus large et en hausse-iStock-acceptfoto

Les ambitions gouvernementales en termes de géothermie

Le jeudi 2 février dernier, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, relayait la volonté du gouvernement de « faire de la France un leader de la géothermie en France, tant en termes de production d’énergie renouvelable que de filière industrielle ». Objectif : accélérer la transition énergétique du pays, mais aussi réduire notre dépendance au gaz, importé de l’étranger. Ainsi, le plan d’action dévoilé devrait permettre à la France de « produire en 15 à 20 ans suffisamment de chaleur géothermique pour économiser 100 Tera watt heure par an de gaz, soit plus que les importations de gaz russe avant 2022 ». Mais produire de l’énergie grâce à la chaleur naturellement présente dans le sol et les eaux souterraines ne suffit pas... Encore faut-il que les Français la consomme ! Or, la géothermie ne représente aujourd’hui que 1 % de la consommation énergétique nationale, ce qui représente environ 3 000 pompes à chaleur installées dans les foyers ... Un nombre qu’Agnès Pannier-Runacher souhaite doubler d’ici 2025.

Les incitations financières

Moins polluer, mieux se chauffer, à moindre coût... On en rêve tous ! Si l’on en croit le ministère, une pompe à chaleur géothermique pourrait permettre à un ménage une économie annuelle moyenne d’environ 800 € par rapport à une consommation de fioul, et de 500 € par rapport au gaz... C’est tentant, mais remplacer son système de chauffage coûte cher. Pour aider les Français à franchir le pas, le gouvernement a donc décidé d’augmenter le montant de la prime « coup de pouce chauffage » octroyée dans le cadre du remplacement d’une chaudière thermique par une pompe à chaleur. Jusqu’à présent, l’aide allait de 2 500 à 4 000 euros, selon le niveau de revenus du ménage. A compter du 1er mars, elle passera à 5 000 € pour tous, quel que soit le niveau de revenus. Par ailleurs, ce coup de pouce sera cumulable avec les autres dispositifs actuels : Ma Prime Rénov, l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) et les aides locales.... Ce qui fait dire au ministère que les foyers les plus modestes, en mettant toutes ces aides bout à bout, pourraient financer « jusqu’à 90 % du coût total de l’installation ». Notons tout de même que le prix d’une pompe à chaleur est très variable, et peut tout de même, dans certains cas, représenter un budget allant jusqu’à 20 000 euros. Par ailleurs, précisons également qu’il est impératif, pour bénéficier de la prime, de choisir un prestataire qui aura signé la charte coup de pouce chauffage et est certifié RGE (Reconnu garant de l’environnement).