La porte d’accès à cette cité médiévale à vendre pour moins de 250.000 euros

Ce bâtiment historique de 150 m² datant du 15e siècle est situé à l’entrée de Semur-en-Auxois, en Bourgogne. Il est proposé à la vente sur un site de petites annonces.

Une part d’histoire et un bâtiment emblématique de la cité bourguignonne de Semur-en-Auxois (Côte d’Or) sont actuellement à vendre pour le prix d’un studio parisien. Cette petite annonce , repérée par France 3 Bourgogne-Franche-Comté concerne la porte Sauvigny, un bâtiment construit entre les 15e et 17e siècles, offrant 9 pièces et 150 m² habitables. Affichée à 230.000 euros, cette construction incontournable de la cité médiévale a tout pour séduire les amoureux des vieilles pierres.

Avec sa statue de Sainte-Anne et la Vierge (visible dans l’annonce) et l’accès vers le centre de Semur qu’elle offre en passant sous son arche, c’est ici que les visiteurs se prennent en photo avant de partir à la découverte de la bourgade. C’est de ce même endroit, inhabité depuis 200 ans que l’on manœuvrait, depuis le premier étage, un pont-levis. Vue imprenable garantie sur les toits de la cité médiévale sans oublier une architecture très spécifique et un escalier hélicoïdal en pierre.

Évidemment, ces atouts et un prix au final assez réduit s’accompagnent d’une information plus désagréable: il faudra prévoir de lourds travaux pour rendre les lieux habitables, de l’ordre de 600.000 euros selon les vendeurs. Mais comme l’endroit est classé monument historique, un acheteur peut espérer des subventions pouvant atteindre jusqu’à 50% du budget de remise en état, sans oublier le dispositif de défiscalisation Malraux, permettant de déduire le reste à charge de ses revenus. Vu sa localisation et sa configuration, l’endroit se prêterait sans doute très bien à une exploitation touristique en gîte sans oublier une vitrine commerciale située au rez-de-chaussée, ce qui laisse entrevoir la possibilité de générer des revenus. Selon France 3, l’endroit aurait déjà attiré une dizaine de visiteurs en vue d’une acquisition potentielle.