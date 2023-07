La plus vieille maison à colombages d’Angers est à vendre

Cette demeure à pans de bois de 131 m² située au centre-ville remonte à l’an 1400. Elle est proposée à la vente pour 550.000 euros.

C’est un véritable pan de l’histoire d’Angers qui est actuellement proposé à la vente. Connue sous le nom poétique de «Maison du chapelain de Landemore», cette bâtisse de la rue Saint-Aignan à Angers est réputée comme la plus ancienne construction à pans de bois de la ville, comme l’indique un panonceau sur la façade. Elle était occupée il y a encore peu par un dermatologue, discret collectionneur passionné de Moyen-Âge qui a pu apprécier les lieux pendant 50 ans puisqu’il s’y est installé alors qu’il était encore étudiant en médecine. Ses enfants ont choisi de mettre en vente cette maison de 131 m² au confort rustique mais pleine de charme. Elle est proposée à la vente notamment par le réseau d’agences L’Adresse, au prix de 550.000 euros, soit 4200 euros le mètre carré, dans la fourchette haute des estimations du Figaro immobilier qui évalue les maisons de la ville entre 2180 et 4550 €/m² .

L’endroit a bien évidemment été vidé des objets accumulés par son propriétaire mais n’en renferme pas moins de nombreux trésors d’époque. Cette construction emblématique de la Cité historique d’Angers se répartit sur quatre niveaux où l’on retrouve tomettes, vitraux, ferronneries, cheminées en tuffeau et portes ou escaliers anciens. Le propriétaire a passé sa vie à restituer tous les décors au plus près de ce qu’ils étaient à l’époque. Parmi les rares exceptions: une cheminée du 15e siècle dénichée chez un marchand de matériaux et remontée au premier étage. Preuve de cette approche puriste, le propriétaire n’a jamais envisagé d’installer un chauffage...

Un excellent DPE

Dans un portrait que lui a consacré il y a deux ans le Courrier de l’Ouest , le propriétaire raconte comment il a débarrassé sa maison du ciment, des plaques de plâtre et des parpaings qu’elle contenait. Résultat; un retour à la structure d’origine, reposant sur de larges piliers et des murs de pierre enduits à la chaux, et ensuite dans les étages un assemblage plus léger de chêne et de torchis, ce mélange de paille et de terre abondamment utilisé dans les constructions anciennes.

Si le propriétaire admettait que lors d’hivers frais il valait mieux se couvrir, l’endroit dispose d’une excellente inertie thermique et se maintient parfaitement au frais l’été. D’ailleurs, le diagnostic de performances énergétiques (DPE) ne s’y est pas trompé: il attribue à cette maison vieille de 600 ans l’excellente note E, là où bon nombre de constructions des années 1970 ou d’immeubles haussmanniens doivent se contenter d’un F ou d’un G, les classant parmi les passoires thermiques . Et pour parachever l’ambiance moyenâgeuse, l’endroit dispose de trois caves, dont l’une est entièrement aménagée.