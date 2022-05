La plus belle maison de l’année mettra-t-elle le métal à l’honneur?

Découvrez cinq réalisations récentes participant au concours Archinovo 2022 de la nouvelle maison d’architecte en France. Votez pour votre projet favori parmi 44 candidats.

Et si le métal revivait un nouvel âge d’or dans la construction? Au moment d’effectuer leur sélection de projets, les spécialistes de l’agence Architecture de collection ont noté un nouvel engouement pour ce matériau aussi bien en structure qu’en couverture. Il est vrai que le métal ne manque pas d’atouts: entre durabilité, légèreté, flexibilité, facilité de mise en œuvre...

Il est également résistant aux insectes et parasites, aux intempéries, à l’humidité, etc. Cependant, il faut bien rappeler qu’une de ses caractéristiques essentielles: le prix réduit n’est plus à l’ordre du jour depuis la guerre en Ukraine . Le métal subit de plein fouet les hausses de prix et les pénuries. Une situation sans doute passagère.

La maison Autant en emporte le vent à Mérignac (33)

Il a suffi que le studio elua® incline de quelques degrés la forme traditionnelle du petit pavillon de banlieue pour que l’on obtienne cette réalisation intrigante. Le cabinet créé en 2006 à Bordeaux questionne ainsi les codes urbains ainsi que la solidité et la pérennité de l’architecture. L’ensemble est couvert de tôle perforée blanche immaculée dont seule la porte d’entrée se pare d’une couleur vive.

L‘extension Kervalet dans le Morbihan

Cette extension a pour but d’ouvrir largement la maison principale sur le jardin et d’offrir davantage d’espace de vie à ses occupants. Une grande pièce à vivre se dessine dans le prolongement de la maison existante, s’ouvrant sur l’extérieur par de grands châssis coulissants en aluminium anodisé. Un IPN en acier, ajouré pour laisser passer la lumière, supporte la structure de l’extension. Sa teinte brune résultant d’un processus naturel d’oxydation, dialogue avec les couleurs du jardin.

Maison La NaNa à Ambares Lagrave (33)

Cette annexe de 40 m² conçue par le cabinet Eo, toutes architectures, offre une solution originale pour un couple qui se sépare sans avoir à quitter sa maison. Avec cette société d’architecture basée à Bègles, les clients ont choisi ce modèle inversé où les enfants restent dans leur maison d’origine et où ce sont les parents qui se déplacent en logeant une semaine sur deux dans ce petit pavillon annexe doté de deux chambres, un salon, une cuisine. Quant au choix des pilotis, il permet de laisser aux enfants leur surface de jeu et au jardin son usage originel.

Maison Viking à Fermanville (50)

Cette rénovation d’une petite maison de pêcheurs datant des années 1950 a été réalisée par le cabinet Freaks. La loi littorale qui s’applique ici interdit de modifier la forme ou la taille de l’édifice. Les anciens murs en parpaings sont donc isolés par l’extérieur et bardés de tôles ondulées. De grandes fenêtres coulissantes sont percées pour ouvrir la maison sur l’horizon. L’ensemble est construit sur une plage du Cotentin ou les premiers vikings auraient accosté au 9e siècle.

Une Maison Perchée à Verpillières-sur-Ource (10)

Cette maison familiale conçue par l’agence Hérard et Da Costa Architectes propose une solution économique à une situation très contraignante: en l’absence de système d’assainissement collectif, les architectes ont dû établir un système d’assainissement individuel. L’habitation se situe sur un terrain très incliné dont le principal atout est d’offrir une vue plongeante sur les arbres et sur la vallée de l’Ource. La maison présente une structure légère de poteaux métalliques recouverts de plaques d’aluminium naturel. L’ensemble réfléchit la lumière, les couleurs du ciel et de la végétation, participant à son intégration au paysage.