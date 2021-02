La nouvelle vie des kiosques à journaux

Des kiosques à journaux sont en train de se réinventer dans quelques villes de France, à l'image de Paris ou de Marseille où les premières expérimentations sont concluantes. Ils connaissent une deuxième vie grâce à la vente de produits de proximité.

La nouvelle vie des kiosques a? journaux - iStock-wwing

Des kiosques transformés en petite épicerie de quartier

Une diversité de produits ailleurs en France

Les traditionnels kiosques à journaux qui jalonnent les rues de nombreuses grandes et moyennes villes de France subissent de plein fouet les effets de la crise du coronavirus. Les ventes de quotidiens et d'hebdomadaires dans ces points de vente historiques sont en chute libre un peu partout en France, et la crise économique actuelle couplée aux mesures de restrictions telles que le confinement et le couvre-feu n'ont rien arrangé, bien au contraire. Pour autant, les grands groupes de communication et de presse qui les détiennent n'ont pas dit leur dernier mot et s'essayent avec succès à une transformation pour le moins originale. Ces kiosques sont ainsi transformés en petits commerces de proximité. Certains sont dorénavant dotés de casiers dans lesquels les clients viennent chercher des produits frais tels que des fruits, des légumes, des œufs et même des paniers apéritifs. Le tout étant en libre-accès, 7 jours sur 7 et de 6h du matin à 22h30 et selon le principe des circuits courts. L'expérimentation lancée dans les Hauts-de-Seine par MediaKiosk, filiale du poids lourd de la communication JCDecaux, s'avère particulièrement concluante car les kiosques transformés en petite épicerie de proximité font un tabac auprès d'une clientèle en recherche d'"ultra-proximité" comme l'explique Marc Bollaert, le directeur de l'entreprise : "les gens sont très demandeurs de service d'ultra-proximité, au moment où on leur promet la ville 'au quart d'heure' ".Si l'expérimentation lancée en région parisienne compte parmi les plus connues, ailleurs en France également les kiosques se réinventent. C'est notamment le cas à Marseille où dans le fameux quartier du Prado ces points de vente pas comme les autres se sont mués en onglerie, en torréfaction avec café à emporter et même en jardinerie. Si les traditionnels kiosques à journaux ne connaissent plus le succès d'antan, leur nouvelle formule a tout pour leur donner une nouvelle vie. Ils répondent à une vraie demande de la part des habitants des villes venus chercher de la simplicité, de la rapidité et de la proximité dans leurs achats. D'ailleurs, force est de constater que le modèle du kiosque qui ne vend que des journaux et magazines ne fait plus recettes : en 2019, sur les 21 000 kiosques existants en France, près de 1 500 ont fermé par manque d'activité. Ces kiosques d'un nouveau genre ont bien l'air de leur redonner une nouvelle vie. Alors est-ce pour autant la fin annoncée de la vente de journaux et de magazines dans ces kiosques ? Non tempère-t-on du côté des entreprises qui les gèrent, il s'agit plutôt d'en faire des points de vente hybrides où la presse côtoiera désormais des produits de première nécessité. Le mouvement est lancé et a toutes les chances d'entraîner dans son sillon de nombreux autres kiosques partout dans le pays.