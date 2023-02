En France, 50 % des Français éligibles à l’Aspa, communément appelée « minimum vieillesse », n’en font pas la demande.

La moitié des retraités éligibles ne réclame pas l’Aspa-iStock-kasto80

Qu’est-ce que l’Aspa ?

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées est une aide financière mensuelle à destination des retraités aux ressources modestes. C’est leur caisse de retraite qui la verse et son montant dépend de plusieurs éléments dont la situation familiale de la personne concernée. Pour percevoir l’Aspa, des conditions sont à respecter : il faut avoir au moins 65 ans (hors cas exceptionnels comme, par exemple, pour les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %) ; il est obligatoire de résider en France. Vous êtes en couple ? Depuis le 1er juillet 2022, si un seul d’entre vous perçoit l’Aspa, le montant maximum de l’aide est de 961,08 €. Si vous la percevez tous les deux, le montant total maximum versé est de 1 492,08 €.

Le baromètre de la Drees

D’après le baromètre de décembre 2022 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 50 % des Français éligibles à l’Aspa n’en font pas la demande. Pourtant, en moyenne, cela leur permettrait de percevoir 200 € mensuels supplémentaires, une somme non négligeable surtout en ce moment - et depuis quelque temps déjà - avec l’inflation galopante et des prix en hausse dans de multiples secteurs. Mais pourquoi ces Français n’entament-ils pas les démarches nécessaires ? On suppose que certains pensent ne pas pouvoir en bénéficier. D’autres ne sont probablement pas à l’aise avec les démarches administratives. Certains, enfin, ignorent peut-être l’existence de cette allocation. Pour information, l’aide est actuellement versée à plus de 300 000 personnes pour un montant d’un milliard d’euros par an (nombres de la Drees).

Réforme des retraites : ce qui pourrait changer pour l’Aspa

Avec sa réforme très contestée des retraites, le Gouvernement affirme vouloir financer des mesures de solidarité et de justice sociale dont fait partie l’Aspa. Si la réforme des retraites est adoptée fin mars, il y aura un petit changement à noter du côté de l’Aspa. Il concerne le seuil de recouvrement à partir duquel les héritiers de l’allocataire décédé doivent rembourser les prestations perçues par ce dernier. Ce seuil devrait ainsi passer de 39 000 à 100 000 € et serait indexé sur l’inflation.

D’autres aides pour les personnes âgées

Outre l’Aspa, il existe plusieurs aides pour les personnes âgées. Citons ainsi : L’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) : l’Apa à domicile permet de couvrir tout ou partie des dépenses réalisées pour le maintien à domicile tandis que l’Apa en établissement permet de régler le tarif dépendance des Ehpad et autres. L’Allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) : pour les personnes notamment âgées de moins de 62 ans et reconnues invalides (d’autres conditions sont à respecter pour en bénéficier). L’Allocation simple d’aide sociale aux personnes âgées (pour les non bénéficiaires de l’Aspa ne percevant pas non plus de pension de retraite). L’aide financière pour rémunérer une aide à domicile (non cumulable avec l’Apa et attribuée par le département ou la caisse de retraite)...