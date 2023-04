La métamorphose radicale d’un quartier sensible de Marseille

Dans le 15e arrondissement de Marseille, un projet immobilier de grande ampleur piloté par Eiffage tente de désenclaver le quartier et de donner une autre image de la ville.

Au beau milieu de nulle part, sur l’emplacement d’une ancienne usine à gaz, dans le 15e arrondissement de Marseille , Eiffage a livré l’écoquartier Smartseille 1 en mars 2023 et prépare une version 2.0 juste en face de l’édifice de 58.000 m², dénommée Smartseille 2. Jusqu’ici, s’étendait une vaste friche industrielle qui s’était paupérisée, laissant uniquement un noyau dur de 3000 habitants, le village des Crottes, où le célèbre acteur Yves Montand a passé sa jeunesse. L’objectif est de « revitaliser ce quartier », selon les mots d’Hervé Gatineau, directeur Eiffage Immobilier Grands Projets, au sein de l’Opération d’Intérêt National portée par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée II.

Difficile de se projeter quand on longe la décharge à ciel ouvert qui mène à ce quartier sensible et quand on pense à la réputation des quartiers nord de Marseille, gangrenés par la drogue et la violence . « Il y a 20 ans, Euroméditerranée I était dangereux. C’est devenu un quartier central. Avec Euroméditerranée II, il y a une plus-value d’attente, avec le pari que le quartier soit tiré vers le haut », se projette Hervé Gatineau.

Smartseille 1 abrite 385 logements sociaux et en accession, des bureaux, un hôtel, une résidentielle intergénérationnelle mais aussi une crèche de 52 berceaux et une école maternelle et primaire ainsi qu’une conciergerie de quartier, une mini-ville en somme au sein de la même résidence. « La seule école qui existait était située de l’autre côté du réseau ferroviaire, avec une passerelle métallique à traverser, ce qui était donc trop dangereux. On a donc implanté une école ici », explique Hervé Gatineau. Elle mêle pour moitié des enfants de Smartseille et pour moitié des enfants du village des Crottes et des alentours. « Eiffage a même implanté ses bureaux au cœur de Smartseille, c’est dire à quel point on croit au projet de mixité sociale », souligne Louis de Reynal, responsable de programmes Eiffage Immobilier Sud-Est.

Un système de vidéosurveillance

Il était également essentiel de pallier l’absence de commerces en implantant une boulangerie et une sandwicherie. Au sein de la conciergerie, se trouve également un point relais pour les colis, un coiffeur et un institut de beauté. Une vraie vie de quartier accessible à partir de 3000 euros le mètre carré. Côté locataires, un T4 se loue 2400 euros par mois, parking compris. Un tarif cassé pour attirer des habitants dans ce no man’s land. Pari réussi puisque tous les biens sont occupés à ce jour. Et niveau sécurité? Un système de vidéosurveillance avec haut-parleur a été installé afin de faire fuir les potentiels délinquants.

Diane, 81 ans, ne semble pas perturbée par la localisation de la résidence intergénérationnelle où elle a emménagé en avril 2020, ne pouvant plus rester dans son ancien logement en raison des escaliers. « J’anime un atelier de tricot chaque mardi. Aucune personne de la résidence n’y participe mais des personnes extérieures viennent. Sinon, je viens ramasser les mauvaises herbes dans le jardin partagé », se confie-t-elle. Elle apprécie surtout d’avoir pu diviser sa facture d’électricité par deux grâce à la connexion entre les bureaux et les logements. La chaleur de l’immeuble de bureaux non utilisée les soirs et les week-ends est récupérée et renvoyée vers les logements par exemple.

Livraison début 2026

Quid de Smartseille 2? Comme Smartseille 1, il s’agira d’un programme mixte s’étendant sur 45.000 m² cette fois avec 321 logements, des bureaux et des commerces. « La conciergerie était vitale pour le site de Smartseille 1. Il était donc indispensable de la remettre en place mais on va aller plus loin dans le concept. Elle va devenir un tiers lieu avec un espace de coworking également », commente Laura Gros-Daillon, responsable de programmes Eiffage Immobilier Sud-Est. Un espace de coworking de 290 m² qui sera ouvert aux habitants de Smartseille 2 mais aussi aux habitants des Crottes. Un jardin partagé sur la terrasse sera également installé comme sur le toit de la résidence intergénérationnelle de Smartseille 1 mais il sera plus grand cette fois-ci, soit 5000 m² de pleine terre. La toiture sera scindée en différentes terrasses et les acquéreurs pourront acheter leur mini-rooftop. Le même système de vidéosurveillance qu’à Smartseille 1 sera mis en place au niveau du parking de Smartseille 2.

Plus de 50 % des toitures seront ainsi végétalisées. Les premiers coups de pelle seront donnés en fin d’année et la livraison est prévue pour le premier trimestre 2026, pour un coût total estimé à 140 millions d’euros environ par Eiffage. Le tramway va bientôt desservir ce quartier, ce qui devrait permettre de le désenclaver et de le relier au reste de la ville, comme l’espère Eiffage. « Une transformation radicale » du quartier est en cours conformément au souhait d’Hervé Gatineau. À voir si le projet mettra fin à l’insécurité régnante dans le quartier.