La «Mère Teresa des HLM» était une arnaqueuse

Elle promettait contre rémunération l’obtention de HLM dans la région toulonnaise sans jamais rien fournir. Elle a été condamnée à trois ans de prison ferme.

Elle portait bien mal son surnom de «Mère Teresa des HLM». Comme l’a fait remarquer un avocat des parties civiles lors de son procès ce vendredi 3 décembre, «on est plus face à la Madoff du logement social». Dans cette affaire relatée par France Bleu Provence, une Varoise de 41 ans a été condamnée à Toulon à 5 ans de prison dont 3 fermes. Il lui était reproché d’avoir escroqué au moins 36 personnes entre 2015 et 2016 en leur faisant miroiter l’obtention d’un logement social à Toulon ou la Seyne-sur-Mer. Au total, elle leur a soutiré 67.000 euros, le plus souvent en liquide, sans jamais tenir ses promesses d’améliorer leur quotidien.

Si le tribunal correction de Toulon s’est montré aussi sévère, c’est que la prévenue avait déjà été condamnée pour une autre escroquerie en 2014 et s’en prenait à un public particulièrement fragile, disposant de très faibles revenus. «Je lui ai versé 1.425 euros, je touche seulement 900 euros par mois, c’est très difficile pour moi», indique au tribunal la seule victime présente, une maman qui élève seule son fils. L’arnaqueuse, quant à elle bénéficiait d’un tout autre train de vie, dépensant plus de 3000 euros par mois selon les calculs du tribunal, sans compter les séjours à Dubaï ou à Disneyland Paris. Vivant officiellement seule et uniquement des prestations sociales dont une allocation handicapée «pour dépression», cette mère de 6 enfants percevait au total plus de 3.300 euros par mois d’aides en tout genre. Elle est en fait mariée et a déclaré aux enquêteurs percevoir jusqu’à 7000 euros de revenus par mois.

Le mari et la sœur condamnés

Les peines de prison et de sursis ont été assorties d’une interdiction de gérer une entreprise et d’exercer une profession qui entraîne la manipulation d’argent liquide. Par ailleurs, le mari de cette drôle de Mère Teresa a également été condamné à 24 mois de prison dont 12 mois avec sursis car il a largement bénéficié du train de vie de son épouse. Quant à la sœur de la prévenue, elle a échappé à la prison ferme, n’écopant que de 12 mois avec sursis, car si elle avait pour mission d’encaisser les chèques des victimes, elle n’en a tiré aucun enrichissement personnel.