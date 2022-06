La maison de luxe d’un narcotrafiquant à gagner avec un ticket de tombola à 9 €

C’est la deuxième fois que la demeure, estimée à 4 millions d’euros environ, est proposée à la vente lors d’un tirage au sort.

Une maison de luxe pour 9€50! Non, il n’y a pas anguille sous roche. Le gouvernement mexicain propose cette demeure d’exception lors du tirage de la loterie nationale, mardi 28 juin, selon Vice . Elle a appartenu au tristement célèbre baron de la drogue, Amado Carrillo Fuentes, l’ex-chef du cartel de Juárez, dont la série Netflix Narcos: Mexico , relate l’ascension. Il était surnommé le «seigneur des cieux» pour sa capacité à tromper les policiers lorsqu’il transportait de la cocaïne en avion.

Il suffit d’acheter un ticket de loterie à 200 pesos, soit 9€50, pour tenter sa chance. À la clé, une maison de plus de 3000 m² dotée de 9 chambres, d’une piscine couverte, d’une terrasse avec barbecue, d’une piscine intérieure, de plusieurs jacuzzis et d’une cave à vin. Elle dispose également d’un grand parking pour au moins 20 véhicules.

La propriété, située à Jardines del Pedregal de San Ángel, un quartier recherché au sud de la Mexico, a une valeur de 90 millions de pesos, soit un peu plus de 4 millions d’euros environ. Ce n’est pas la première fois qu’elle est proposée lors d’un tirage au sort. En septembre 2021, personne n’avait toutefois tiré le numéro gagnant.

Réservés aux citoyens Mexicains

À noter que vous pouvez acheter plusieurs tickets de loterie. Plus vous avez de billets, plus vos chances de gagner sont grandes. D’autres lots seront proposés en plus de cette villa, soit plus de 100 terrains le long de la plage de l’État de Sinaloa, d’une valeur allant de 40.000 à 65.000 euros. Avec cette loterie, le gouvernement compte rendre aux Mexicains des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue.

La liste des gagnants sera affichée le 29 juin dans les points de vente de la loterie et sur la page du gouvernement mexicain. Les gagnants auront jusqu’à 60 jours pour récupérer leur gain. L’argent récolté servira à financer la construction d’un barrage à Sinaloa afin d’irriguer en eau les cultures de 2000 agriculteurs. Tout le monde peut participer à la tombola mais seuls les citoyens mexicains seront autorisés à posséder un de ces biens. Les étrangers qui auront le privilège de remporter un lot se verront remettre la somme correspondant au bien à la place.