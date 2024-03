La mairie de Lille durcit à son tour les règles contre les locations touristiques

Les propriétaires lillois qui veulent louer un bien meublé de tourisme devront bientôt le compenser par un autre bien d’habitation.

Ce n’est pas une blague que prépare la ville de Lille à ses investisseurs les plus frénétiques. Dès le 1er avril, un nouveau règlement entre en vigueur pour les délivrances des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation. Malgré un champ d’application large, il cible les biens type Airbnb , qui prolifèrent dans le centre-ville de la métropole depuis plusieurs années. Les demandes de changement d’usage subissent en effet une hausse constante. Depuis 2019, celles destinées à transformer un bien en un bien touristique représentent 83 % des demandes de changement d’usage reçues par la métropole. En 2023, la ville comptait 3000 meublés de tourisme soit une hausse de 11% par rapport à 2022.

Lors du conseil de la Métropole Européenne de Lille le 9 février, les élus ont donc décidé que « les demandes d’autorisation de changement d’usage destinées à créer des meublés de tourisme (soient) soumises au principe de compensation sans dérogation ». Le règlement, précise que chaque investisseur devra, dès avril, proposer une compensation qui « consiste en la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage que l’habitation ». La mairie précise enfin que « locaux proposés en compensation doivent être de qualité et de surface au moins équivalentes à ceux faisant l’objet du changement d’usage ».

À Bordeaux et à Paris aussi

Concrètement, un propriétaire d’un studio étudiant qui souhaite en faire un Airbnb à 100 %, devra aussi acheter un local commercial pour le transformer en logement classique. Et gare aux plus rusés: il devra aussi être situé dans la même zone. Comprenez, pas question de faire son Airbnb dans le vieux-Lille et de le compenser par un appartement en périphérie. À plus de 5000 euros le m2, la mesure dissuadera certainement les plus envieux de franchir le cap… Lille n’est néanmoins pas la première à franchir le cap: Bordeaux et Paris ont déjà adopté ce type de règlement depuis plusieurs années.