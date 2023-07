La longévité record en Sardaigne favorisée par l’architecture et l’urbanisme

Dans cette île italienne, les centenaires sont légion. L’alimentation mais aussi l’urbanisme et l’architecture expliqueraient cette situation.

À Villagrande Strisaili, en Sardaigne , de nombreuses fresques murales ornent les murs. Pas de dessins représentant la montagne ou la mer mais des visages de personnes âgées à la peau ridée mais au teint encore frais comme celui de Giacobla qui a vécu jusqu’à l’âge de 105 ans. Ici, les centenaires sont la norme et la commune les met en avant. On compte même autant de centenaires hommes que femmes, ce qui est rare, les femmes vivant en moyenne 7 ans de plus que les hommes. Sur 3000 habitants, 5 étaient centenaires en 2016 à Villagrande alors qu’aux États-Unis, il existe un seul centenaire pour 5000 habitants.

Plusieurs médecins, biologistes, démographes, viennent effectuer des tests pour percer le secret de cette longévité. Et Villagrande n’est pas une exception en Sardaigne. En 2012, l’île entière comptait 2500 centenaires. Le village de Seulo possède aussi son lot de centenaires et des dizaines de nonagénaires. De même, à Perdasdefogu, commune de 1741 habitants, qui compte 8 centenaires. En 1999, un médecin universitaire italien, Gianni Pes, lors d’un colloque international portant sur la longévité a évoqué ce nombre inhabituel de centenaires. Il a ainsi délimité avec le démographe Michel Poulain une zone bleue, aire où l’espérance de vie est supérieure à la moyenne , et a fait ressortir une zone de grande longévité autour de Punta la Marmora, le plus haut sommet de Sardaigne, à cheval sur les régions de l’Ogliastra et la Barbagia, au centre de l’île.

Des maisons à plusieurs étages

Parmi les facteurs expliquant le secret de cette longévité, l’alimentation bien sûr issue des potagers locaux, mais aussi les rues en lacet de ces villages situé dans une région montagneuse qui obligent les habitants à monter des sentiers escarpés et à garder une certaine forme physique. Et comme le rapportait Geo dans un article, les maisons familiales de couleurs vives comprennent de nombreux escaliers, étant construites sur plusieurs étages. Jadis, chaque nouveau mariage était suivi par le rajout d’un étage. Gianni Pes déclarait: « Plus vous avez de marches chez vous et plus vous avez de chances de vivre longtemps .»

Les maisons mitoyennes et les rues enchevêtrées favorisent aussi les rencontres entre les habitants et ces interactions sociales permettent aux habitants de libérer de l’ocytocine ce qui diminue le stress. « L’exemple frappant est celui de l’un des habitants, connu pour son humeur grincheuse, mais qui n’en est pas moins l’un des citoyens les plus en forme. Comment l’explique-t-on? Parce qu’il ne souffre pas de solitude. En sortant prendre son café ou faire ses courses, il croise un grand nombre de personnes, au-delà des membres de sa propre famille. Cela suffit, même inconsciemment, à le rendre plus «heureux» sur le long terme », souligne-t-on du côté des Jardins d’Arcadie. Cette enseigne qui développe des résidences services destinées aux seniors autonomes et semi-autonomes s’est en effet penchée sur les secrets de la longévité en Sardaigne.