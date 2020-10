La location immobilière : un marché dynamique

Les loyers immobiliers continuent de progresser à la faveur du retour en grâce de la location classique au lieu de la location saisonnière ( Crédits : Fotolia)

Si la crise sanitaire a incité de nombreux propriétaires à se détourner des locations saisonnières au profit de la location classique, ce nouvel afflux d'offre n'est visiblement pas de nature à ralentir la progression des prix des loyers. Le point sur le marché de la location immobilière.

Location immobilière : le retour à la location de longue durée

La crise sanitaire du Covid a privé la France de touristes. Les propriétaires qui passaient par les plateformes de location en ligne de type Airbnb se sont retrouvés sans locataires. Nombre d'entre eux délaissent aujourd'hui la location touristique de courte durée pour revenir à la location meublée ou vide. Cela redonne ainsi un peu d'oxygène à un marché locatif marqué ces dernières années par l'appauvrissement de l'offre en raison notamment dans certains endroits de l'explosion des plateformes de location touristique en ligne.

Par ailleurs, avec la flambée des prix de l'immobilier et le durcissement des conditions d'octroi des crédits bancaires, les primo-accédants se retrouvent de plus en plus nombreux dans l'incapacité de pouvoir acheter leur logement et se tournent vers la location, plus accessible.

Des loyers qui augmentent plus vite que les revenus des Français

D'après le Baromètre des loyers SeLoger, la surface moyenne d'une location vide se maintient à 57 mètres carrés, au même niveau qu'il y un an et baisse légèrement sur la location meublée avec 55 mètres carrés, contre 56 mètres carrés en 2019. Le pouvoir d'achat locatif des locataires semble donc se stabiliser, contrairement au pouvoir d'achat immobilier qui se réduit avec la hausse constante des prix.

Si les loyers progressent moins rapidement que les prix des logements, ils augmentent en revanche plus vite que les revenus des Français. En effet, selon SeLoger, les loyers des locations vides progressent de 2,6% sur un an (708 euros par mois en moyenne, charges comprises) et de 3% pour les locations meublées (751 euros par mois en moyenne) alors que les revenus des Français ont reculé de 0,8% depuis le début de l'année (source INSEE). Si la crise sanitaire a permis de remettre des biens sur le marché de la location classique, ce nouvel afflux d'offre n'est visiblement pas de nature à ralentir la progression des prix des loyers. À titre d'exemple, à Annecy, les loyers des meublés progressent de 12,7% sur 1 an, de 12,1% à Strasbourg et de 10,1% à Caen. Même tendance sur le marché de la location vide : à Brest les loyers augmentent de 8,3%, à Boulogne-Billancourt de 6,6% et à Dijon de 5,3%.

Les petites superficies se louent très vite

Sur le marché de la location, les locataires doivent être prêts à se décider très rapidement, notamment s'ils sont à la recherche d'une petite surface. Par exemple, à Angers, un deux pièces trouve preneur en deux jours en moyenne s'il est loué meublé et en trois jours s'il est loué vide. Les futurs acquéreurs doivent se montrer réactifs et faire rapidement une offre au prix.