La justice retoque toutes les initiatives de ce maire anti-logements sociaux

Après avoir interdit de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue du futur chantier, le maire de Villenoy, en Seine-et-Marne, préempte le terrain.

Le maire de Villenoy, en Seine-et-Marne (77), est prêt à tout pour interdire la construction de logements sociaux dans sa ville. Du moins, c’est ce qu’a pensé le tribunal administratif de Melun qui vient d’annuler une décision de l’édile, à savoir l’interdiction de circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue de l’Arquebuse où se trouve le futur chantier.

Le juge se montre surpris que « les véhicules de transport en commun ainsi que (les) véhicules de collecte d’ordures ménagères » ne soient pas eux aussi interdits dans la fameuse rue, rapporte Le Parisien . Le juge a donc suspendu l’arrêté pris par la mairie. Il considère que le maire sans étiquette Emmanuel Hude a « à plusieurs reprises affirmé publiquement son opposition au projet (de logements sociaux) accepté par son prédécesseur » et que l’arrêté visant les véhicules de chantier a pour objectif d’empêcher la construction des 27 logements sociaux ou du moins de leur faire obstacle.

Des risques d’inondation?

Le maire lui se défend en assurant que des risques d’inondation menacent la chaussée comme en juin 2018 et en juillet 2021. La route a déjà été fragilisée par des fuites souterraines à la suite d’une rupture de canalisation due au passage d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes en décembre 2022 et la municipalité ne souhaite pas prendre le risque de la voir de nouveau mise en danger. Contacté par Le Figaro , le maire n’a toutefois pas souhaité s’exprimer à ce sujet.

Emmanuel Hude ne s’est pas arrêté là puisqu’il a fait voter la préemption du terrain au conseil municipal, un dispositif qui permet aux mairies de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général . « C’est possible mais il faut un projet structurant or il n’y en a pas », dénonce Sébastien Paris, le promoteur immobilier auprès du Parisie n . Une nouvelle étape dans ce feuilleton judiciaire. Au juge du tribunal administratif de trancher sur la légitimité de la mairie à préempter le terrain, sachant que les magistrats ont déjà par trois fois débouté la mairie de Villenoy.