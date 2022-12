Chaque année, la Banque de France reçoit plus d’un million d’appels, notamment de personnes faisant face à des problèmes financiers. Pour ces dernières comme pour les autres, elle a mis en place un numéro unique : le 3414.

La hotline de la Banque de France pour les personnes en difficulté financière-iStock-frederique wacquier

Un numéro unique : le 3414

Le 3414 remplace les plus de 200 numéros d’appel qui existaient jusqu’à présent. Le lancement de ce numéro a été accompagné d’une campagne de communication afin que les Français en sachent davantage sur les actions de la Banque de France. Celle-ci a expliqué que l’objectif avec la création de ce numéro unique est double : simplifier la prise de contact avec ses services ; améliorer l’efficacité de la prise en charge des différents dossiers. Le 3414 est un numéro non surtaxé (prix d’un appel local) joignable depuis fin octobre. Il est possible d’appeler du lundi au vendredi de 8 H 00 à 18 H 00. Si besoin, on peut aussi se rendre dans les guichets de la Banque de France (dont le nombre a été divisé par deux depuis 2010), utiliser son site Internet ou encore opter pour la traditionnelle option du courrier postal. Mark Béguery, directeur des particuliers de la Banque de France, a indiqué que les raisons qui poussent les Français à contacter l’organisme sont diverses : ouverture d’un compte bancaire, accès à des moyens de paiement, impossibilité de faire face aux dettes… La Banque de France rappelle qu’elle peut être contactée pour différents motifs : surendettement ; droit au compte bancaire ; droit d’accès aux fichiers d’incident bancaire (crédits, chèques) ; Info-Banque Assurance.

Pourquoi lancer ce numéro maintenant ?

Ce n’est un secret pour personne, l’inflation galopante est synonyme de difficultés financières pour certains Français. La Banque de France souhaite donc faire preuve d’une vigilance accrue, surtout concernant le surendettement des particuliers. L’organisme a toutefois indiqué que le nombre de dépôts de dossiers de surendettement a été moins important cette année qu’en 2021 : 115 000 dossiers environ contre 121 000 l’année dernière.

La CGT Banque de France donne son avis sur le 3414

Selon Hugo Coldebœuf, délégué syndical de la CGT Banque de France, la mise en place de ce numéro unique est une bonne mesure. Néanmoins, il faut faire attention à ce que l’aide et l’accompagnement proposés aux personnes ne perdent pas en qualité. « Dans les faits, vous avez de moins en moins de réponse spécifique à votre question » estime ainsi le délégué syndical.

Crédits à la consommation : l’ASF alerte

En octobre dernier, l’ASF (Association française des sociétés financières) a lancé l’alerte concernant les problèmes rencontrés par les particuliers pour rembourser leurs crédits à la consommation. Pauline Dujardin, juriste de la fédération Crésus, a par ailleurs indiqué que le nombre de saisines d’associations est en hausse. Mark Béguery a déclaré que la Banque de France entend l’inquiétude des intervenants sociaux, notamment, concernant les ménages français et l’impact de la hausse généralisée des prix sur leur quotidien. Il a ajouté que certaines difficultés rencontrées par les Français ne se traduisent cependant pas par des problèmes d’ordre bancaire.