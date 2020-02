La France, pays aimé des investisseurs étrangers

Le président de la République a reçu 200 investisseurs français et étrangers à Versailles en janvier. 2020 démarre sur les chapeaux de roue pour la France, dont l'attractivité économique ne cesse de croître. Le président de la République et le ministre de l'Économie et des Finances ont accueilli 200 investisseurs français et étrangers fin janvier à Versailles. Une opération séduction qui aurait permis d'engranger pas moins de 8 milliards d'euros de promesses d'investissements étrangers prévus dans les prochains mois. Décryptage.

iStock-borchee

Opération « Choose France »

Surfer sur le Brexit

Un terrain favorable pour les affaires

Pour la troisième année consécutive, le président français a ouvert les portes du Château de Versailles aux patrons des multinationales étrangères. Baptisée « Choose France » l'opération séduction du chef de l'État a rassemblé cette année 200 investisseurs potentiels représentant de grands groupes internationaux. L'objectif de cette rencontre : vanter l'attractivité économique de la France. En marge de l'opération, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a affirmé que « depuis l'élection d'Emmanuel Macron, notre pays retrouve sa puissance économique ». Il est vrai que, depuis quelques années, l'investissement étranger se porte bien. Selon la Banque de France, les investissements directs étrangers ont été trois fois plus importants entre 2015 et 2017 qu'entre 2012 et 2014. À la fin de l'année 2017, près de 23 000 entreprises françaises avaient ainsi bénéficié d'investissements provenant de l'étranger.L'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers est en partie imputable à l'essoufflement de l'économie de ses voisins européens. Le Brexit et les incertitudes entourant l'accès au marché unique apparaissent comme une aubaine pour le territoire français, qui se distingue comme porte d'entrée du marché européen. Selon les économistes, la France bénéficie également de l'essoufflement de l'économie allemande et de sa crise de l'automobile.Bien qu'aucune étude ne permette encore de le démontrer, les économistes soulignent l'impact des récentes réformes sur la perception qu'ont les investisseurs étrangers de la France. Selon Vincent Aussilloux, le Chef du Département Économie-Finances de France Stratégie : « depuis 2015, on voit un rattrapage rapide des investissements étrangers, alors qu'un décrochage avait eu lieu au cours des années 2000 ». Ce retournement de situation s'expliquerait selon lui par l'orientation « pro-business » adoptée par les plus récents gouvernements. Les dispositifs socialement controversés comme le Crédit d'impôt recherche (sous Nicolas Sarkozy), le Crédit d'impôt compétitivité emploi (sous François Hollande), les lois Macron, El Khomri ou encore les « ordonnances travail » de 2017 ont contribué à créer et à nourrir un climat propice au développement des affaires. Ces réformes assurent notamment aux entreprises un allégement significatif de leurs charges administratives et une réduction de leurs coûts de fonctionnement. Selon le gouvernement, l'opération « Choose France » aura cette année permis de récolter au moins de 8 milliards d'euros d'investissements étrangers prévus dans les prochains mois.