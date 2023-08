La Française REM : acquisition d’un portefeuille de 5 actifs de santé pour 120 millions €

La Française Real Estate Managers et Elsan, groupe leader de l’hospitalisation privée en France à la tête de 137 hôpitaux et cliniques, annoncent avoir signé un partenariat stratégique dans le domaine de l’immobilier de santé. Ils ont concrétisé cet accord avec une première cession par Elsan d’un portefeuille de 5 établissements de santé pour un montant global de 120 millions €, combinée à la création d’un « fonds de modernisation conjoint de ces infrastructures ». Les SCPI LF Avenir Santé et Epargne Foncière de La Française REM se sont portées conjointement acquéreuses de ce portefeuille.

3 cliniques SMR et 2 cliniques MCO situées majoritairement dans le sud de la France

Le portefeuille de 5 actifs de santé, signé par les SCPI LF Avenir Santé et Epargne Foncière de la Française REM pour un montant total supérieur à 120 millions d'euros, est composé de 3 cliniques SMR (soins médicaux et de réadaptation) et 2 cliniques MCO (médecine, chirurgie, obstétrique). Les actifs sont localisés à Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Fréjus et Cambrai. Elsan se sépare de ces cliniques dans le cadre d’une opération de sale & lease back, c'est-à-dire en restant locataire des murs qu’elle vend sur des baux de long terme. Dans son communiqué, la société de gestion La Française REM rappelle que son nouveau locataire est « un acteur de référence de l’offre de soins en France, présent dans l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone. » Elle insiste également sur la forte dimension éthique de l’activité d’Elsan : « Son utilité sociétale fait partie intégrante de sa mission d’offrir, à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. La démarche de responsabilité sociétale d’Esan a pour objectif d’animer la mise en œuvre de ses valeurs (l’attention à l’autre, le lien social et l’esprit d’équipe), en lien avec ses objectifs stratégiques. Elle traduit ses efforts pour relever les défis sociétaux auxquels ils font face et pour répondre aux attentes de toutes ses parties prenantes, internes et externes. En tant qu’ acteur majeur de la santé , responsable et engagé, le groupe participe pleinement aux missions de service public et contribue à l’enseignement des médecins, à la formation continue, à la recherche clinique et à l’innovation technologique. Agir et innover pour la santé de tous au cœur des territoires est sa raison d’être. »

Un fonds de modernisation pour les établissements de santé est mis en place

Dans le cadre du partenariat stratégique signé entre la société de gestion et le spécialiste médical, une disposition innovante est créée dans le but d’accompagner le financement des projets de développement et de mise à niveau de l’offre de soin : il s’agit d’un « fonds de modernisation pour les établissements de santé », qui sera abondé conjointement par Elsan en tant qu’exploitant et par La Française REM qui devient propriétaire des murs et bailleur des actifs. Un plan d’amélioration des performances énergétique et environnementale sera mis en œuvre sur l’ensemble des établissements concernés, compatible avec le label ISR détenu par la SCPI LF Avenir Santé.

Jérôme Valade, responsable de l'immobilier de santé chez La Française REM, résume à propos de cette première opération signée avec Elsan : « L’acquisition de ce portefeuille de cinq cliniques marque le début d’un partenariat qui s’inscrira dans la durée avec Elsan et nous comptons bien réitérer ce genre d’opération ensemble. En effet, la volonté partagée au travers du fonds de modernisation conjoint, d’accompagner ces actifs dans la transition climatique vers un meilleur positionnement énergétique et environnemental est gage d’une vision commune de la gestion saine et responsable des actifs immobiliers ».

Simon Levy, Directeur général délégué du groupe Elsan, complète : « Ce nouveau partenariat stratégique s’inscrit dans la volonté d’Elsan de poursuivre le développement des activités de soins de ses établissements en s’associant avec un acteur majeur du secteur de l’immobilier de santé . Nous souhaitons également continuer à mener avec La Française REM les investissements de modernisation et d’amélioration des conditions d’accueil de nos patients tout en assurant la transition énergétique et environnementale de nos infrastructures ».

