La Française REM acquiert en Vefa une résidence services seniors à Bormes-Les-Mimosas pour le compte du fonds de pension danois PFA

Au début de l'année 2020, le groupe La Française annonçait avoir signé avec PFA -l'un des principaux fonds de pension danois- un mandat pour 100 millions € de fonds propres portant sur la gestion d'un portefeuille de résidences seniors situées en France. Quelques mois plus tard, la Française dans le cadre de ce mandat a mis la main sur un actif emblématique vendu en bloc par Senioriales, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs, et situé à Bormes-Les-Mimosas, à moins de 3 kilomètres de la plage du Lavandou (Var).

Le calcul fait par le fonds de pension danois PFA est simple, et le constat est partagé par de nombreux experts immobiliers : il y a aujourd'hui en France un déficit important d'offre résidentielle à destination de la population solvable et valide âgée de plus de 75 ans, et désireuse de bénéficier de services intégrés (restauration, blanchisserie, ménage, loisirs, surveillance...) Il y a donc une réelle opportunité pour les grands investisseurs internationaux d'allouer une partie de leur portefeuille immobilier sur le marché des résidences services seniors, en ciblant des zones attractives du territoire et en privilégiant des projets en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) ou récemment livrés.

En l'espèce, l'opération annoncée pour le compte de PFA est une VEFA portant sur une résidence de 63 appartements meublés (6 T1 et 57 T2) qui sera livrée à la fin de l'année 2022, et sera exploitée par Senioriales. C'est le Cabinet « des ID Architecture » qui pilotera le projet en collaboration avec le promoteur Immalliance. Bormes-les-Mimosas est idéalement situé pour des seniors en quête de tranquillité et de détente, avec un climat parmi les plus ensoleillés de l'hexagone.

« Nous sommes ravis de cette acquisition par La Francaise Real Estate Managers, pour le compte de PFA, qui consolide nos liens de confiance et démontre que l'immobilier senior est toujours et encore plus un secteur d'avenir à investir » se félicite Benjamin Misery, président directeur général de Senioriales.

David Rendall, directeur général de La Française Real Estate Managers, résume : « Les Résidences Services Seniors s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie d'investissement durable et notamment dans la promotion de la ville inclusive. A La Française, nous investissons dans un meilleur avenir pour nos clients, mais aussi pour nos utilisateurs finaux. Cadre de vie, environnement dynamique, confort et sécurité sont donc des éléments essentiels que nous retrouvons chez Seniorales. Cette acquisition confirme l'intérêt de long terme que nous portons au marché des Résidences Services Seniors »