La fondation de Brad Pitt verse 20 millions de dollars à des propriétaires de logements insalubres

La star de cinéma américaine avait fait construire une centaine de logements pour aider des victimes de l’ouragan Katrina. Un projet qui a tourné au fiasco.

C’est un rêve qui a tourné au fiasco. Dans un quartier ravagé de La Nouvelle-Orléans (États-Unis), une centaine de logements (voir les photos en illustration principale et ci-dessous) ont été construits pour être mis à disposition de victimes de l’ouragan Katrina. Le vendeur était pourtant plus que prometteur: il s’agissait de l’acteur de cinéma américain Brad Pitt . La star américaine leur avait promis des demeures avant-gardistes et durables. La réalité s’est révélée bien moins idyllique.

Une fois sur place, les nouveaux propriétaires ont été confrontés à de nombreuses malfaçons : infiltrations d’eau, moisissures, rampes d’escalier qui s’effondrent, incendies causés par des problèmes électriques, plomberie et ventilation défectueuses... Et dire que les maisons étaient neuves! En moins de 10 ans, les maisons sont presque toutes tombées en ruine. À tel point que, comme le rapporte The Guardian , déjà six d’entre elles ont été abandonnées par leurs occupants.

Les propriétaires ont intenté, en 2018, un recours collectif contre Brad Pitt, qui a longtemps nié toute responsabilité dans les travaux de construction, et son organisation caritative Make It Right, créée pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Katrina. Treize ans après leur emménagement, les deux parties ont fait savoir, via leur avocat, qu’elles avaient enfin trouvé un accord. Les victimes vont toucher un chèque de 20,5 millions de dollars (plus de 20 millions d’euros) de la part non pas de Make It Right, aujourd’hui disparue, mais de Global Green, une association environnementale soutenue par Brad Pitt, rapporte The Guardian . L’intégralité de la somme servira à réparer et rénover les maisons, assure l’avocat des plaignants.

L’accord doit encore être approuvé par la Justice. En attendant qu’il soit finalisé, c’est la fin d’un long cauchemar pour ces victimes de l’ouragan Katrina. Cette annonce a provoqué des « larmes de joie » parmi les propriétaires « qui souffrent depuis longtemps », a déclaré Ron Austin, leur avocat. « Ils n’avaient pas la possibilité de déménager et d’acheter ou de louer une résidence secondaire. C’était leurs économies et ils vivaient dans un logement qui se détériorait rapidement. Ils sont soulagés ». Aux dires de l’avocat, malgré ce désastre, la plupart de ces propriétaires n’ont pas cessé d’admirer l’acteur américain.