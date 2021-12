La deuxième plus haute tour du monde vient d’atteindre son sommet

La flèche de ce gratte-ciel situé en Malaise, dans la capitale Kuala Lumpur, culmine à près de 680 mètres de haut.

Le chantier de la deuxième plus haute tour du monde va bon train. La flèche de la tour de ce gratte-ciel de 118 étages culminant à 678,8 mètres (soit 2227 pieds) vient tout juste d’être posée cette semaine. La tour Merdeka 118 qui va dominer la ligne d’horizon de Kuala Lumpur, capitale de la Malaise, doit dépasser d’un peu plus d’un mètre (4 pieds soit 1,22 mètre) la tour de Shanghai. La tour Burj Khalifa à Dubai restant pour l’instant la championne du monde incontestable l’instant, du haut de ses 828 mètres. Pour rappel, First, la plus haute tour française actuelle se contente de 231 mètres et sera bientôt battue par The Link prévue pour atteindre 241 mètres.

L’occasion pour le premier ministre de Malaise, Ismail Sabri Yaakob, d’organiser une cérémonie où il n’a pas manqué de déclarer, comme le rapporte CNN: «C’est non seulement une superbe réalisation en matière d’ingénierie, mais cela renforce en plus la position de la Malaise en tant que pays moderne et développé.» L’événement a également été l’occasion de présenter des images du rendu définitif de la tour, dessinée par le cabinet d’architectes australiens Fender Katsalidis, et qui devrait être achevée pour la fin 2022.

Centre commercial et mosquée

La tour développera près de 280.000 m² de surface dont plus de la moitié sera occupée par des bureaux. On y trouvera également un centre commercial, un hôtel Park Hyatt, une mosquée et la plus haute terrasse d’observation du sud-est asiatique. Le gratte-ciel, situé dans la partie historique de la ville, a pris le nom du stade Merdeka qu’il domine et qui est aussi le lieu où a été officiellement déclarée l’indépendance du pays en 1957 («merdeka» signifiant «indépendant» en Malais). Localement, cette nouvelle construction détrône les 452 mètres des tours Petronas, également situées à Kuala Lumpur. Mais elles restent les plus hautes tours jumelles de la planète.