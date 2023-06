La collecte nette de Sofidy s’affiche en hausse de 19% au T1 2023

Sofidy fait beaucoup mieux que le marché au T1 2023 : alors que la collecte nette des SCPI est en recul de 10% sur un an selon l’ASPIM (2,4 milliards d'euros), Sofidy peut se targuer d’avoir réussi à inverser la tendance générale avec une hausse de 19% de sa collecte nette, à 224 millions d'euros.

Cela génère un avantage concurrentiel non négligeable par rapport aux autres sociétés de gestion qui collectent faiblement, voire décollectent sur cette période, car le marché immobilier est devenu très attractif pour les acheteurs qui peuvent négocier de « bonnes affaires » dans le nouveau contexte de taux d’intérêt et d’inflation.

Une trésorerie de 700 millions d'euros à investir

Sofidy a particulièrement bien géré le « repricing » immobilier observé fin 2022 et début 2023 en raison de la forte hausse des taux d’intérêt. En effet, en gardant un volet de trésorerie important – de l’ordre de 700 millions d'euros sur l’ensemble de ses SCPI – alimenté de façon permanente par un niveau de collecte très dynamique (224 millions d'euros au T1 2023, soit +19% par rapport au T1 2022), la société de gestion peut « continuer à saisir , de manière très sélective et opportuniste , les « bonnes affaires » sur des marchés de l’investissement qui restent chahutés .

C’est ainsi que Sofidy a pu finaliser trois acquisitions emblématiques au mois d’avril : deux entrepôts logistiques à Saragosse (Espagne) pour le compte de sa SCPI Sofidy Europe Invest (18,8 millions d'euros engagés au global) et un actif de bureaux à Londres pour 38 millions d'euros, générant un taux de rendement immobilier immédiat proche de 6,5% et acheté en indivision par les SCPI Immorente et Sofidy Europe Invest.

Des dividendes prévisionnels 2023 a minima stables par rapport à 2022

« La philosophie de gestion et la solidité des fondamentaux de Sofidy nous rendent confiants sur une distribution de dividendes 2023 à minima stables par rapport à l’an passé , voire en progression sur certains de nos véhicules », analyse Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy.

Dans le détail, la société de gestion prévoit des fourchettes de taux de distribution bruts de fiscalité (non garantis) :

entre 4,81 et 5,02% pour la SCPI Immorente (vs 4,82% en 2022) ;

entre 4,66 et 5,04% pour la SCPI Efimmo 1 (vs 4,98% en 2022) ;

entre 4,50 et 4,80% pour la SCPI Sofipierre (vs 4,65% en 2022) ;

entre 4,38 et 4,53% pour la SCPI Immorente 2 (vs 4,20% en 2022) ;

entre 4,70 et 4,95% pour la SCPI Sofidy Europe Invest (vs 4,65% en 2022).

