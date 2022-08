La collecte des fonds immobiliers grand public en forte hausse au 1er semestre 2022, avec des encours qui approchent les 130 milliards €

L’ASPIM et l’IEIF ont récemment publié leurs statistiques de collecte et d’encours concernant le marché des fonds immobiliers non cotés (SCPI, OPCI grand public et SCI) au premier semestre 2022. Le moins que l’on puisse dire est que les résultats sont impressionnants, en particulier si on les replace dans la perspective d’une forte incertitude géopolitique et macro-économique.

8,1 milliards € de collecte nette au S1 2022

Si l’on additionne les trois principales catégories de fonds immobiliers non cotés destinés au grand public, le chiffre de la collecte nette atteint 8,1 milliards € au 1er semestre 2022, ce qui représente d’après l’ASPIM une hausse de 46% par rapport à S1 2021, et même de 55 % par rapport à S2 2021 ! Selon Jean-Marc Coly, Président de l’ASPIM, « dans un environnement difficile marqué par la guerre en Ukraine et les fortes tensions inflationnistes, l’immobilier fait figure de valeur refuge pour un grand nombre d’épargnants. En témoignent les collectes record des SCPI et sociétés civiles au second trimestre. La croissance concerne également les OPCI grand public dont les souscriptions nettes du premier semestre 2022 ont été multipliées par trois par rapport au premier semestre 2021. Les gérants restent néanmoins très attentifs aux évolutions de marché que pourrait entraîner la situation économique et géopolitique. »

3,6 milliards € de collecte au S1 2022 pour les fonds labellisés ISR

Signe du succès considérable du label ISR immobilier lancé par les pouvoirs publics et l’ASPIM il y a tout juste 2 ans, on dénombre aujourd’hui pas moins de 50 fonds grand public labellisés ISR (chiffre arrêté au 30/06/2022). Ces 50 véhicules immobiliers concentrent aujourd’hui 44% de la capitalisation globale des fonds immobiliers non cotés grand public, d’après l’ASPIM. Au cours du 1er semestre 2022, hasard des chiffres, ces fonds labellisés ISR ont également drainé 44% de la collecte globale, soit 3,6 milliards €.

Collecte record de 5,2 milliards € pour les SCPI au 1er semestre 2022

Pour les SCPI, la collecte nette du premier semestre 2022 se chiffre à 5,2 milliards €, un score supérieur de 39 % à celui du 2ème semestre 2021 et de 44 % à celui du 1er semestre 2021.

Avec une collecte totale de 2,6 milliards €, le second trimestre 2022 enregistre pour sa part un record historique absolu de collecte trimestrielle pour les véhicules immobiliers de type SCPI, battant légèrement le précédent record de T1 2020.

En termes sectoriels, ce sont les SCPI spécialisées en immobilier de bureau qui ont enregistré le plus de collecte avec 45 % des encours levés -nets de retraits- au premier semestre. Viennent ensuite les SCPI diversifiées (27 %), puis les SCPI investies en immobilier de santé et d’éducation (15 %), les SCPI à prépondérance logistique et locaux activité (6 % de la collecte), et enfin les SCPI spécialisées en commerces et en immobilier résidentiel qui ont capté respectivement 5 % et 3 % de la collecte du S1 2022.

L’ASPIM note que la capitalisation des SCPI atteint 84,1 milliards € au 30/06/2022, en progression de 3 % sur le 2ème trimestre et de 7% depuis le 31/12/2021.

Sociétés civiles immobilières en UC d’assurance-vie: collecte de 2,5 milliards € au S1 2022

Du côté des sociétés civiles immobilières, la dynamique est encore plus forte que sur les SCPI. Elles ont enregistré un volume de 2,5 milliards € de souscriptions nettes au premier semestre 2022, en progression de 67 % par rapport au 2ème semestre 2021 (et de 37 % par rapport au premier semestre 2021).

Sur le seul second trimestre 2022, une collecte totale de 1,4 milliard € a été observée par l’ASPIM, ce qui représente un nouveau record de collecte trimestrielle pour les SCI.

Au 30 juin 2022, l’encours des sociétés civiles unités de compte immobilières atteint 21,7 milliards €, un chiffre en hausse de 8 % sur un trimestre et de 16,7% depuis le début de l’année.

Forte hausse de la collecte nette pour les OPCI grand public

Après un passage à vide en 2021, la collecte des OPCI grand public rebondit fortement en 2022 : les OPCI grand public ont enregistré une collecte nette de 474 millions € au S1 2022, contre 153 millions € au S1 2021 et 50 millions € au S2 2021.

La dynamique est haussière sur les deux moitiés du 1er semestre avec un montant de souscriptions nettes de 204 millions € au T1 2022 et de 270 millions € au T2 2022 (+32% d’un trimestre à l’autre).

L’actif net des OPCI grand public atteint 20,7 milliards € au 30 juin 2022 selon l’ASPIM.