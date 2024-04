La clinique du Parc à Lyon cédée par la SCPI Primovie à la SCPI AEW Patrimoine Santé

Il s’agit d’un ensemble immobilier emblématique détenu par la SCPI Primovie (Primonial REIM) depuis 2014, en indivision avec un autre fonds de la société de gestion : la Clinique du Parc, située dans le 6ème arrondissement de Lyon, au pied du parc de la Tête d’Or. Cet actif livré en 2007 développe une surface locative de plus de 15.000 m² avec une centaine de places de parkings. Acquis il y a 10 ans pour 56,4 millions d'euros, il vient d’être cédé à la SCPI AEW Patrimoine Santé (AEW Patrimoine) sur la base d’un rendement locatif de 5,64%.

Une opportunité pour AEW Patrimoine

Ce type d’actif de santé « prime » ne se retrouve pas fréquemment sur le marché. AEW Patrimoine a profité d’un timing intéressant pour réaliser cette acquisition, avec un certain nombre de SCPI du marché dont la collecte s’est tarie et qui ne sont plus en position d’acheteur. Pour Primonial REIM , cette cession intervient à un moment où sa SCPI Primovie fait face à un rythme de collecte ralenti, avec des rachats de parts à servir en face. Céder certains actifs dans de bonnes conditions financières permet ainsi d’améliorer la position de liquidité du fonds .

Pour sa part, Antoine Barbier, le Directeur d' AEW Patrimoine , se félicite de cette opération : « Le marché de l’immobilier de santé est soutenu par des tendances structurelles et offre désormais de belles perspectives sur le long terme pour les investisseurs . L’immobilier de santé représente pour nous un secteur de croissance et de diversification », résume-t-il.

Le taux de rendement acte en main négocié entre les deux sociétés de gestion sur cet actif est de 5,64% .

Une clinique de référence à Lyon

La Clinique du Parc est réputée dans la région lyonnaise pour son innovation et son excellence. Elle est exploitée par le groupe Elsan sur la base d’un bail de 12 ans ferme ayant démarré en 2023 . À ce jour, elle emploie environ 230 collaborateurs et 200 médecins libéraux, avec une offre de soins ventilée sur 5 pôles : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique et esthétique, chirurgie d’ophtalmologie, neurochirurgie, chirurgie bariatrique et digestive. 22.000 patients y sont soignés chaque année dans 18 salles d’opération et 185 lits d’hospitalisation.