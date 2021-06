La City de Londres se réinvente

Alors que la crise sanitaire et le télétravail ont vidé les bureaux de toutes les grandes cités de la planète, la ville de Londres connait une double peine du fait du Brexit. En effet, selon une étude du groupe de réflexion New Financial, le retrait du Royaume Uni de l'U.E aurait poussé plus de 400 entreprises financières britanniques à déplacer leurs activités, leurs salariés et leurs actifs (estimés à mille milliards de livres sterling soit 1.150 milliards d'euros) dans d'autres centres financiers européens. Ainsi, désertée de ses « cols blancs », la City n'a pas d'autre choix que de se réinventer ; et c'est exactement ce qu'elle fait !

La City de Londres se re?invente - iStock-johnkellerman

Convertir des bureaux en logements

Transformer la city en un lieu de vie familial et convivial

Le quartier des affaires londonien de la City, qui est le plus touché par la désertion des entreprises, a d'ores et déjà annoncé avoir l'intention de créer, d'ici 2030, mille cinq cents nouveaux logements en lieu et place des bureaux laissés vacants. C'est une véritable révolution pour ce quartier qui était, jusqu'à présent, complètement dédié au business (24 000 entreprises en 2019), contrairement à d'autres business centers de capitales européennes qui fonctionnaient déjà en « mode hybride » comme La Défense chez nous. Le quartier d'affaires parisien, s'il s'est en effet, tout comme la City, vidé de ses salariés durant la pandémie, n'en a pas moins gardé de la vie, grâce à ses logements, parcs et autres pistes cyclables...Anticipant le fait que la City peine à retrouver, une fois la crise sanitaire terminée, son ancien bouillonnement professionnel, tant le télétravail tend à se pérenniser, ceux qui l'administrent ont décidé de la transformer radicalement. Ainsi, les 1 500 logements annoncés ne sont qu'une brique d'un vaste plan d'action affiché par William Russell, le « Lord-maire » de la City : "L'espoir est à l'horizon alors que notre économie commence à rouvrir et ramène un semblant de normalité dans la vie de la City". Catherine McGuinness, cheffe politique de la City déclarait quant à elle : "L'inclusion, l'innovation et le respect de l'environnement devront être au cœur de la future City. Nous restons confiants dans le fait que le Square Mile retrouvera son bourdonnement et sa vitalité". Les plans de nouveaux bâtiments qui commencent à fleurir dans les cartons des promoteurs auront ainsi vocation à recevoir non seulement des logements, mais aussi des commerces, des lieux de culture et des espaces d'accueil pour de jeunes entreprises qui n'avaient, jusqu'à présent, pas toujours accès à l'hyper centre de Londres. L'objectif est d'encourager la population à renouer avec ce quartier qui a été durant des décennies, l'apanage des traders... Les familles devront dorénavant pouvoir s'y promener, faire du vélo ou assister à des spectacles. L'accès aux véhicules pourrait y être interdit les samedis et dimanches pendant l'été, tandis que des événements culturels viendront se substituer à la suractivité nocturne des banquiers d'avant pandémie ! Toutes les nouvelles constructions envisagées s'inscriront également dans un projet global responsable : elles devront notamment afficher de faibles empruntes carbone.