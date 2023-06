La chute spectaculaire du prix de la villa américaine de Jim Carrey en 4 mois

La propriété de la star canado-américaine, à Los Angeles, est en vente depuis février et peine à trouver preneur, malgré ses atouts.

La villa de l’acteur Jim Carrey , vedette du film The Mask (1994), peine à trouver preneur depuis sa mise en vente en février dernier. Conséquence: Jim Carrey a décidé de baisser le prix de sa propriété, située à Los Angeles, en Californie. Et pourtant, la propriété de 1180 mètres carrés en plein cœur de la Californie ne manque pas d’atouts. En plus de ses 5 chambres et ses 6 salles de bain, elle est équipée d’une piscine cascade, d’un pool house, d’un court de tennis, d’un sauna et d’un hammam. Un barbecue intérieur vient même agrémenter la cuisine tout équipée.

De même, un cinéma de style Art déco, une salle de sport et un vaste bureau adapté au télétravail. Un espace extérieur dédié au yoga et à la méditation est également installé. Plus besoin de sortir de chez soi donc, on peut tout trouver sur place. La villa s’étend sur presque 1 hectare de terrain. Des sentiers pédestres sillonnent le paysage. La salle de petit-déjeuner circulaire donne sur des poiriers en fleurs. La villa baigne donc dans un environnement paisible.

Propriété de Jim Carrey depuis 30 ans

Les raisons pour lesquelles la propriété ne trouve pas preneur sont encore inconnues. Est-ce dû à un prix trop élevé? À un marché immobilier en berne dont les biens de luxe semblaient pourtant épargnés jusqu’ici? Le mystère reste entier. Les seuls éléments révélés à la presse portent sur les raisons du déménagement de Jim Carrey. En 2022, la star de cinéma a annoncé qu’elle faisait une pause et envisageait de prendre sa retraite. Jim Carrey a déménagé dans sa propriété de vacances à Maui, à Hawaï, et a donc mis en vente son domaine californien où il vivait depuis 30 ans, comme le rapporte TopTenRealEstateDeals.com .

Il était très attaché à cette villa et avait déclaré au Wall Street Journal que la propriété avait été « u n lieu d’enchantement et d’inspiration » pour lui pendant « 30 années très créatives et prospères. Chaque nuit, les hiboux me chantaient des berceuses et chaque matin, je sirotais ma tasse de café avec les faucons et les colibris, sous un grand pin géant. » Il espère qu’elle continuera d’être « un sanctuaire magique » pour son prochain occupant. Les candidats à l’achat seront sans doute intéressés de savoir que le prix de vente a baissé, en 4 mois, de 2 millions d’euros. Affichée à 28,9 millions de dollars (26 millions d’euros) en février dernier sur le site de Sotheby’s International Realty , réseau immobilier de luxe chargé de la vente, la villa de Jim Carrey vaut désormais 26,5 millions de dollars (24 millions d’euros).