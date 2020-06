La Chine ouvre au public son premier gratte-ciel horizontal

Après huit ans de préparation et de chantier, cet immense tube en partie transparent planté à 250 mètres du sol accueille les visiteurs dans la ville chinoise de Chongqing.

Cette immense structure couchée sur le sommet de plusieurs gratte-ciel vous évoque peut-être quelque chose... Si vous pensez au Marina Bay Sand, bâtiment emblématique de Singapour avec son immense toit-terrasse doté de la plus grande piscine à débordement du monde, ce n'est pas un hasard. Ces deux réalisations asiatiques sont l'œuvre du même cabinet canadien Safdie Architects. Dénommé Raffles city Chongqing, cet ensemble de huit gratte-ciel de la ville de Chongqing avec ses 1.120.000 m² de surface est réputé être l'un des chantiers les plus coûteux de Chine. Il a été financé par le fonds singapourien Capitaland.

Au terme de huit ans de travaux, le clou de cet ensemble: la passerelle géante reliant sur 300 mètres de long le sommet de 4 gratte-ciel à 250 mètres au-dessus du sol, est désormais ouverte au public. Mêlant centre commercial, bureau, hôtel et 1400 logements, l'ensemble s'est doté d'un «gratte-ciel horizontal» pour épater touristes et visiteurs. Baptisé le «Crystal», ce tube transparent offre des vues à 270° sur la ville et quelques frissons avec sa grande terrasse translucide donnant l'impression de léviter au-dessus du fleuve Yangtze qui rencontre à cet endroit le fleuve Jialing.

52 secondes d'ascenseur

La terrasse d'observation est prévue pour accueillir 3000 visiteurs par jour mais les lieux comprennent également des jardins, de nombreux restaurants, un bar, un espace événementiel, un club privé, une piscine à débordement ainsi qu'un lobby d'hôtel. Tout est bon pour attirer le public le plus nombreux possible. Le lancement de cette attraction a été le premier événement à bénéficier de la levée du confinement dans cette mégalopole comptant 30 millions d'habitants.

Avant de déboucher sur cette promenade au sommet, les touristes débuteront leur visite au rez-de-chaussée avec une exposition évoquant les grandes explorations en partenariat avec le National Geographic. La première partie s'attarde sur l'histoire et le développement de la ville de Chongqing avant de propulser les visiteurs au 47e étage dans un voyage express de 52 secondes en ascenseur. Là ils trouveront un monde futuriste censé évoquer une vie possible sur la planète Mars avant de passer par un parc relaxant qui débouche sur la terrasse ouverte et transparente.