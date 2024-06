La bastide où ont vécu les parfumeurs Fragonard est en vente

Pour un peu plus de trois millions d’euros, vous pouvez acquérir une bastide à Grasse ayant appartenu à la famille Fragonard pendant 83 ans.

Une famille des plus illustres a vécu dans cette bastide située au cœur de Grasse pendant plus de 80 ans, de 1805 à 1888. Il s’agit des Fragonard, célèbre famille de parfumeurs. « La famille Fragonard s’est installée dans la maison, en a fait sa résidence principale, et a procédé à une extension en créant une tourelle. La propriété est alors devenue une bastide », explique Jérémy Amar, chargé de la vente chez Sotheby’s International Realty. En haut de cette tour se trouvent un belvédère, un bureau ouvert avec vue sur tout Grasse et Mandelieu, de l’arrière-pays cannois jusqu’à la mer.

Un nez, futur propriétaire des lieux?

Les propriétaires actuels, qui occupent la demeure depuis 24 ans, désirent d’ailleurs vendre la bastide de plus de 600 mètres carrés à un parfumeur, afin de faire écho à l’histoire du lieu. Ils se séparent de la maison érigée sur un terrain de 6000 mètres carrés car elle est trop grande pour eux et demande beaucoup d’entretien. Sotheby’s a organisé plusieurs visites après la publication de l’annonce il y a trois semaines: celle d’une famille qui vit dans les alentours de Grasse et cherche une grande propriété avec plusieurs chambres (NDLR la maison en a 5), celle d’une personne qui veut faire une donation à ses petits-enfants et celle d’un client monégasque qui souhaite transformer le lieu en un hôtel de luxe. Ou encore d’Anglais qui veulent également en faire un petit hôtel ou d’autres clients monégasques qui désirent passer leur retraite un peu plus loin que Monaco. « Un nez (NDLR un parfumeur créateur d’odeurs) pour une marque de soda a également eu un coup de cœur pour la propriété. Vivre dans la propriété d’un parfumeur, ça va de soi pour un nez », affirme Jérémy Amar.

Outre la notoriété des anciens propriétaires des lieux, la bastide est également remarquable pour son jardin avec sa fontaine d’époque, qui date de 1648, sa rivière et sa piscine en pierre à l’eau de source ainsi que son potager avec ses arbres fruitiers. Il s’agit de la dernière bastide encore intacte à Grasse: « On ne peut pas trouver deux bastides comme celle-ci sur le marché, c’est un des derniers joyaux architecturaux du Grasse d’antan. On retrouve une cheminée dans chaque pièce, des moulures aux plafonds, et des mosaïques. La bastide a gardé ses lettres de noblesse », assure Jérémy Amar. De plus, elle est située non loin du Grand Hôtel où la Reine Victoria a séjourné, estimant que Grasse offrait le meilleur climat pour se ressourcer. La bastide profite effectivement d’un microclimat propice à la culture de plantes exotiques et de plantes utilisées en parfumerie. Un clin d’œil à l’ancien maître des lieux.