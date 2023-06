Selon l’indice Notaires-Insee, les prix des logements anciens ont reculé au premier trimestre 2023 sur toute la France, une première en 8 ans.

La baisse des prix de l’immobilier-iStock-Pascale Gueret

-0,2% en un trimestre

L’indice Notaires-Insee dévoilé le 30 mai dernier confirme la baisse générale des prix des logements en France au début de l’année. Les logements anciens ont ainsi reculé en moyenne de 0,2 % au premier trimestre 2023 sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de la première baisse d’un trimestre sur l’autre depuis juin 2015. Globalement, sur un an, on note une décélération des prix, avec une hausse de +2,7 % au premier trimestre 2023, après +4,6 % au quatrième trimestre 2022, et +6,4 % au troisième trimestre 2022.

Le marché francilien impacté

La baisse la plus sensible est enregistrée en Île-de-France, où les prix de vente des logements anciens ont perdu 1,1 % en un trimestre. Le prix du mètre carré atteint ainsi une moyenne de 6.640 euros au premier trimestre 2023 sur toute la région (-1,2 % sur un an). Les notaires du Grand Paris précisent que le nombre de transactions immobilières a baissé de 22 % sur la même période (-9.400 transactions sur un trimestre). En cause, selon eux, le durcissement conditions financières, « en raison notamment de la hausse des taux de crédit ».

Les prix en province

À l’inverse, en province, les logements anciens sont restés stables (+0,1 % sur un trimestre). Sur un an, les prix de vente restent dynamiques malgré une décélération progressive. On note une timide progression de +3,9 % au premier trimestre 2023, comparé à +5,8 % et 8,1 % sur les trimestres précédents. L’augmentation des prix est par ailleurs plus importante sur les appartements que sur les maisons (+4,7 % sur un an vs +3,5 %).

Et à Paris ?

À Paris, si la tendance se confirme, la barre symbolique des 10.000 euros le mètre carré pourrait bientôt être franchie. D’après les mêmes statistiques, les prix moyens de l’immobilier ont atteint 10.310 euros du mètre carré dans la capitale au trimestre dernier, accusant une baisse de 2 % sur un an. À titre comparatif, en novembre 2020, les prix parisiens avaient atteint un pic de 10.860 euros le mètre carré. Selon les professionnels, cette érosion des prix s’inscrit dans la continuité d’une tendance initiée il y a près de trois ans. Après une activité exceptionnelle en 2022, le marché parisien est en forte baisse, avec seulement 8.000 transactions immobilières enregistrées au premier trimestre 2023 (-18 %).