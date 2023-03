Les caisses de l'Unédic prévoient un excédent de 3,8 milliards d'euros pour 2023. En cumulant le solde positif de 4,7 milliards attendu en 2024 et de 8,6 milliards en 2025, ce montant atteindrait un record inédit de 17,1 milliards en trois ans.

L'Unédic prévoit des recettes importantes pour l'avenir-iStock-Pixavril

Une augmentation des recettes et une diminution des dépenses

L'Unédic est l'association paritaire chargée par l'État d'assurer, en collaboration avec Pôle emploi, la gestion de l'assurance-chômage. Depuis 2022, la caisse s'est refait une santé. Sauf retournement de situation, l'excédent cumulé attendu pour la période 2023-2025 est historique, avec un excédent total de 17,1 milliards d'euros à la fin de la période, soit 5 milliards de plus que les prévisions avancées en octobre 2022. L'année 2025 battrait même tous les records avec 8,6 milliards cumulés sur l'année. Ces projections financières particulièrement optimistes, annoncées récemment par le régime d'assurance-chômage, s'expliquent par plusieurs raisons. Tout d'abord, l'augmentation des salaires liée à l'inflation engendre une hausse mécanique des recettes. Par cette dynamique, la caisse de l'assurance-chômage serait renflouée de 45,7 milliards en 2023, 47,5 milliards en 2024 et 48,9 milliards en 2025. À l'inverse, les dépenses devraient diminuer d'ici 2025, conséquence des réformes de durcissement de l'indemnisation chômage mises en place entre 2021 et 2023. L'impact de la réforme entrée en vigueur au 1er février 2023, dite "d'adaptation des règles à la conjoncture", qui prévoit une baisse de 25 % de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi, restera très limitée en 2023 mais montera progressivement en charge. La caisse en percevra donc les effets dans trois ans.

Vers une baisse de l'endettement de l'Unédic

La baisse du nombre de chômeurs, qui engendre inévitablement une diminution du versement d'indemnités, joue également un rôle dans l'assainissement de la situation financière de l'Unédic. Malgré la stagnation de la croissance, le taux de chômage est en effet au plus bas depuis 15 ans. Selon les prévisions, la réduction du nombre d'allocataires indemnisés serait de l'ordre de 12 % d'ici trois ans. Ainsi, il serait de 2,4 millions fin 2023, resterait stable en 2024 avec 2,3 millions, et diminuerait à 2,2 millions en 2025. Après deux années exceptionnelles, le nombre de créations d'emploi est cependant susceptible de diminuer, avec seulement 6 000 créations en 2023, contre 305 000 en 2022. Il remontera ensuite progressivement (+ 66 000 en 2024 et + 152 000 en 2025). Ces excédents impressionnants devraient donc engendrer une réduction partielle de la dette, qui descendrait à - 55,5 milliards à la fin de cette année, puis - 50,8 milliards fin 2024, avant d'atteindre - 42,2 milliards fin 2025. Cette diminution permettrait, selon l'Unédic, d'anticiper d'éventuels chocs économiques à venir, et d'avoir les moyens de solliciter les marchés financiers si besoin. La direction de l'Unédic tient cependant à souligner que, compte tenu de la fragilité du contexte économique et géopolitique, ces prévisions restent incertaines. Elles ne prennent pas non plus en compte la réforme des retraites en cours d'examen, ni les mesures sur les abandons de postes dont le décret reste à venir.