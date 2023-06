L’un des appartements les plus chers de Lyon rabote son prix de 20%

Affiché à 3,45 millions d’euros depuis un an, l’appartement de 216 m² est maintenant proposé à 2,85 millions pour tenter de trouver preneur.

Comme nous le soulignions ce mardi, la crise immobilière n’épargne plus Lyon . Et elle ne semble pas épargner non plus l’immobilier de luxe dans la capitale des Gaules. Un logement qui prétendait au titre d’appartement le plus cher de Lyon lors de sa mise sur le marché l’an dernier à 3,45 millions d’euros a revu ses prétentions à la baisse. Le tarif est désormais passé à 2,85 millions, une ristourne de près de 20%, même si le mètre carré reste à près de 13.600 euros. Un niveau rarement atteint à Lyon.

Il est vrai que ce penthouse de 216 m² situé au sommet de la tour Ycone de Jean Nouvel , dans le quartier Confluence , propose des prestations exceptionnelles. Triple exposition avec vues panoramiques entre Rhône et Saône, incroyable terrasse arborée de 330 m² avec sa piscine 10m x 3m, ascenseur privatif, 4 chambres dont une suite parentale, garage double box et garage simple... Mais malgré sa signature architecturale et son côté unique, le bien n’a pas trouvé acquéreur au prix alors qu’il est en vente depuis plus d’un an par le premier occupant des lieux.

Seuil psychologique

«Depuis le début de l’année, l’euphorie post-covid est clairement derrière nous, souligne Martin Kretz dont le réseau est l’un des commercialisateurs de cet appartement depuis deux mois et demi. Ce type de bien où les acheteurs fonctionnaient encore récemment exclusivement au coup de cœur sans parler de prix au mètre carré, est également touché par une approche beaucoup plus rationnelle.» Preuve d’un marché qui se tend, un bien atypique comme celui-ci visant une clientèle de niche sensible à l’architecture contemporaine enregistre une baisse significative. «Cela reste un beau prix par rapport aux transactions d’il y a quelques années, relativise Martin Kretz. Mais il est vrai que 3 millions d’euros, c’était un important seuil psychologique sous lequel nous repassons avec le nouveau tarif.»

Malgré tout, les 3 millions d’euros seront à nouveau franchis en ajoutant les droits de mutation... Selon ce spécialiste de l’immobilier de luxe, à ce niveau de prix si les acquéreurs disposent en général d’un apport de 50%, le crédit bancaire intervient toujours, ce qui complique la donne actuellement sachant que «les banques ne font pas de cadeaux» . Généralement, les acheteurs pouvant se dispenser d’emprunter sont ceux qui achètent des biens à plus de 5 ou 6 millions d’euros. À noter: avec ce changement de tarif, l’appartement perd son titre de plus cher de la ville. Il suffit de visiter le portail Propriétés Le Figaro pour s’en rendre compte avec deux appartements positionnés juste sous la barre des 3 millions, à 2,95 et 2,98 millions tandis que le nouveau tenant du titre propose 250 m² (et 230 m² d’espaces extérieurs) au sein d’un hôtel particulier de l’avenue des Belges (6e arrondissement) pour 3,1 millions d’euros.