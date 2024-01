L’offre inédite proposée aux acheteurs immobiliers pour alléger leur facture

Une banque régionale vient de rouvrir la porte aux prêts de plus de 25 ans qui avaient été mis au placard pendant plus de deux ans.

Moins de neuf milliards d’euros . Jamais les banques n’avaient accordé aussi peu de prêts immobiliers aux ménages, depuis neuf ans. Ce chiffre de la Banque de France, publié pour le mois de novembre, n’augure a priori rien de bon, d’autant que cette tendance va se poursuivre pour décembre, selon l’institution bancaire. Et pourtant. L’optimisme semble être de retour en ce début d’année. L’envolée des taux de crédit immobilier semble avoir atteint leur plus haut. L’heure est au pire à la stabilisation voire à la baisse. « Les meilleurs profils peuvent bénéficier de taux qui dépassent à peine les 4% sur 20 ans et 25 ans », affirme Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi, courtier en crédit immobilier.

Le retour des banques nationales sur le marché du crédit, semble avoir ramené un vent d’optimisme. Les baisses de taux se multiplient . Selon nos informations, la Banque Postale a baissé ses taux de 0,4 point, en ce début janvier, et accorde des prêts en moyenne à moins de 4% sur 20 et 25 ans (taux avant négociations), contre 4,42% au plus haut fin 2023. Autre bonne nouvelle : il est possible d’accroître sa durée d’emprunt au-delà des 25 ans, seuil maximal imposé par les autorités financières, pour l’achat d’un logement ancien. La limite est désormais fixée à 27 ans. Une bouffée d’air alors que la durée moyenne approchait dangereusement le seuil maximal de 25 ans. À une condition: les futurs acheteurs doivent s’engager à réaliser des travaux (classiques ou rénovation énergétique). Mais ces derniers ne doivent plus représenter 25% mais seulement 10% du montant total de l’opération.

Plus de 30 € d’économies par mois

Cette nouvelle donne permet aux futurs acheteurs de réduire leurs mensualités (la somme qu’ils remboursent chaque mois à leur banque) et ainsi d’alléger leur taux d’endettement. « L’opération peut être intéressante, en sachant qu’il y a encore un mois/un mois et demi, les taux de crédit avoisinaient les 4,5% sur 20 ans », analyse Maël Bernier, de Meilleurtaux. Emprunter sur 27 ans permet ainsi à un couple qui gagne 60.000 euros nets par an (2500 euros nets par mois chacun), de réduire d’une trentaine d’euros par mois sa mensualité (de 1098 à 1067 euros), pour un prêt de 200.000 euros, par rapport à un prêt sur 25 ans. Selon nos informations, la Caisse d’Épargne en Normandie vient de relancer les demandes de prêts de plus de 25 ans. « Du jamais vu depuis plus de deux ans! », souligne Sandrine Allonier. Sur 27 ans, cette banque régionale propose des taux compris entre 4,4% et 4,9%, selon vos revenus. Reste à savoir si cette offre fera des émules parmi les autres banques et séduira des emprunteurs.