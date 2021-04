L'investissement socialement responsable (ISR) est un label qui constitue un repère pour les épargnants intéressés par des entreprises conciliant performances économiques et impact environnemental. De plus en plus d'investisseurs se laissent séduire par le concept, mais quelles sont les coulisses de ce label : comment s'obtient-il ? Tient-il toutes ses promesses en garantissant des supports financiers à la fois responsables et assurant de bons rendements ? Et, enfin, comment souscrit-on à ce type de fonds ... ? Voici quelques réponses à ces différentes questions.

L'ISR a le vent en poupe - iStock-ThitareeSarmkasat

Pourquoi ce label, et comment s'obtient-il ?

Quel est le poids de l'économie ISR, et comment y investir ?

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l'Economie et des Finances dans le but d'offrir aux fonds d'investissement respectant les principes de l'investissement socialement responsable, une meilleure visibilité. Il récompense ainsi les fonds qui sont en phase avec les exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le label ISR ne peut être attribué que par l'un des trois organismes suivants : Afnor Certification, EY France et Deloitte ; qui sont des entreprises indépendantes mais mandatées par le ministère de l'Economie et des Finances et, qui, par ailleurs, sont elles-mêmes certifiées par le Cofrac (Comité français d'accréditation). L'obtention du label est soumise à un processus strict qui passe par 3 étapes : La vérification que le fonds est bien éligible au label, Le contrôle des différents critères de labellisation, L'inscription sur la liste officielle des entreprises ISR. La labellisation est octroyée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée si le fonds présente une méthodologie qui respecte bien les exigences ESG. Ces vérifications sont menées lors de contrôles annuels.De source gouvernementale, l'économie labelisée ISR représentait, au 06 avril dernier, 471 milliards d'euros d'encours, soutenus par les 127 sociétés de gestion et 624 fonds labellisés. Les placements dans l'économie ISR sont ouverts aux entreprises comme aux particuliers dans différentes catégories d'investissements : des actions cotées en Bourse, des obligations d'entreprises ou encore des emprunts d'Etats. Un particulier qui souhaite souscrire à un fonds ISR peut le faire à travers différents produits financiers : l'assurance-vie le Plan d'Epargne en Actions (si le fonds ISR choisi est bien éligible au PEA), un compte-titres ordinaire, l'épargne salariale, les plans d'épargne d'entreprise (PEE) et enfin certains produits d'épargne retraite individuelle, comme le Plan d'Epargne Retraite (PER)... Il suffit de s'adresser à son conseiller bancaire. La dimension socialement responsable du placement sera garantie par la labellisation. Quant à sa performance financière, les experts conseillent de limiter les fonds thématiques (eau, air, etc.) à une petite proportion du portefeuille, et de choisir des supports d'investissement prélevant peu de frais... Les fonds ISR, comme tous les autres, facturent en effet des frais de gestion et parfois des frais d'entrée et de surperformance. Il est donc primordial de consulter les « Document d'Information Clé pour l'Investisseur » (DICI) des fonds proposés, et de comparer les frais appliqués avant d'opérer une sélection.