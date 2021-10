L’Iran lance à son tour un IFI

L’impôt concernera les propriétaires des appartements ou villas dont la valeur est estimée à au moins 332.000 euros.

Le gouvernement ultraconservateur iranien va mettre en place un impôt sur les grandes fortunes immobilières pour combler partiellement un déficit budgétaire qui «sera cette année supérieur à 50% (du PIB)». «Ces propriétaires vont être identifiés par l’administration fiscale et informés d’ici le 21 décembre du montant à payer», indique l’agence officielle Irna.

Cet impôt frappera les propriétaires des appartements ou villas dont la valeur estimée s’élève à au moins 100 milliards de rials (384.000 dollars au taux de la Banque centrale - BCI ou 332.000 euros). Le système fiscal imposait jusque-là les revenus mais pas les biens immobiliers. Pour l’Irna, «le principal défi consiste à identifier les propriétés et les actifs imposables afin d’empêcher l’évasion fiscale».

Le fisc avait estimé en juillet que l’évasion fiscale annuelle se monte à plus de 1000.000 milliards de rials (plus de 3,8 milliards de dollars ou 2,5 milliards d’euros). Pour l’économiste iranien Bahman Arman, «les sanctions frappent durement l’économie iranienne. Les sources de revenus ont été réduites ces dernières années tandis que les dépenses courantes ont augmenté». «Aussi, le gouvernement n’est pas en mesure de mener à terme ses projets, notamment dans la construction, et doit utiliser divers outils pour se financer», a-t-il expliqué à l’AFP.

«Cependant, de telles lois peuvent nuire à l’investissement dans le logement. Elles ne résolvent que temporairement la question du déficit budgétaire car le montant récolté ne sera pas assez significatif pour le combler», dit-il. Pour cet économiste, «le système fiscal en Iran est malade: il encourage les activités spéculatives (...) et ne conduit pas à la croissance économique, à l’emploi et à la baisse de l’inflation».