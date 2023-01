L’inflation freine les projets immobiliers des Français, pas leur envie de pierre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Des taux de crédits égaux ou supérieurs à 2% remettraient en cause leur projet immobilier pour 73% des Français selon un sondage. Mais la pierre reste leur choix d'investissement n°1.

Au terme d'un sondage Opinionway réalisé sur «Les Français, l' inflation et l'immobilier» pour le compte du réseau d'agences immobilières Laforêt, il ressort clairement que les Français ne se font pas d'illusions sur les hausses de prix à venir puisque 91% d'entre eux estiment que l'inflation se poursuivra en 2023. Ils sont même les deux tiers à estimer qu'elle sera supérieure à 4%. Dans ce contexte global, il y a fort à parier que les autorités monétaires continueront à accompagner la remontée des taux d'intérêts.

Or, selon ce même sondage, près de trois quarts des Français (73%) remettraient en question un éventuel projet immobilier dès 2% d'intérêts sur leur crédit immobilier . Les premiers paliers sont les plus critiques: 29% des Français pourraient renoncer à un projet immobilier à partir de 2% de taux d'intérêt, ce qui est déjà la situation que nous vivons actuellement (les interviews ont été réalisées du 14 au 16 décembre 2022), et autant à partir de 3% (29%). Seuls 15% des Français attendraient un taux de 4% pour remettre en question un projet immobilier. Il reste malgré tout un quart des sondés (26%) pour estimer que le taux des crédits immobiliers n'auront aucun impact sur leur projet immobilier, quel que soit le taux pratiqué.

Le meilleur placement pour 39% des Français

Un sacré bémol sur la capacité à se lancer en 2023 mais qui n'entame pas pour autant la confiance dans la pierre. En effet, quand il s'agit de se prononcer sur le placement le plus rentable pour 2023, 39% des Français restent persuadés que c'est un placement immobilier (très majoritaire de la pierre physique pour 33% des sondés, 6% envisageant des SCPI ). Les valeurs mobilières sont reléguées bien plus loin: 22% des sondés citent les placements bancaires et 18% les assurances vie. Seuls 11% préfèrent s'aventurer sur les marchés financiers. À noter, cette confiance dans la pierre est encore plus forte chez les moins de 35 ans qui sont 41% à voir l'immobilier locatif comme le placement le plus rentable pour 2023 (contre 30% des Français âgés de 35 ans et plus).