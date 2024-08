L’indice de référence des loyers (IRL) en hausse -iStock-HJBC.jpg

Définition de l’IRL

L'indice de référence des loyers (IRL) est publié chaque trimestre par l’Insee. Il correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers. L’IRL est utilisé comme base de calcul de révision des loyers des logements loués vides ou meublés. Selon l’Insee, l’indice de référence des loyers a pour objectif double de protéger les locataires des hausses de loyer excessives et de permettre aux bailleurs d’assurer des revenus suffisants à l’entretien de leur bien. Cet indice, régulant mais permettant les augmentations annuelles, vise également à encourager directement ou indirectement l’investissement locatif. À noter : L’IRL publié pour la France métropolitaine est différent de celui de la Corse ou des DOM-TOM.

+3,26 % en un an

S’il présente une hausse de 3,26 % en un an au second trimestre 2024, l’IRL était de +3,50 % au premier trimestre 2024, par rapport à 2023. Il est important de noter que pour limiter l’impact de l’inflation sur l’évolution des loyers, la variation de l’IRL était plafonnée depuis le troisième trimestre 2022 – ce plafonnement ayant pris fin au premier trimestre 2024. Selon les calculs de l’Insee, sans cette mesure, l’indice de référence des loyers se serait établi à 148,11 au premier trimestre 2024, soit une hausse de 4,07 % sur un an.

Le cadre de l’application de l’IRL

L'application de l’IRL obéit à un cadre strict. Les bailleurs ne peuvent réviser le montant du loyer de leur bien qu’une seule fois par an, à la date anniversaire du bail. Ils ne peuvent par ailleurs le faire que si le contrat de location présente une clause prévoyant explicitement la révision annuelle du loyer. Enfin, l’augmentation appliquée par le bailleur ne doit pas être supérieure à la variation de l’IRL publiée par l’INSEE. Sans cela, l’augmentation annuelle n’est pas légale. À noter : L’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (Anil) a mis à disposition des locataires et des propriétaires un outil permettant de recalculer les loyers en fonction de l’IRL en vigueur.