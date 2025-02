L’incroyable métamorphose de la Battersea Power Station de Londres

C'est le plus grand bâtiment en brique d'Europe, construit en deux temps au bord de la Tamise (1929-1935 ; 1937-1955), dans le sud-ouest de Londres. Toute une génération se souvient du ballon en forme de cochon rose survolant ses hautes cheminées sur la pochette de l'album Animals (1977), des Pink Floyd.

En activité jusqu'en 1983, la station électrique à charbon Battersea Power Station accueille depuis octobre 2022 un centre commercial de 120 boutiques (en lieu et place des anciennes halles des turbines) ayant attiré 11 millions de visiteurs dès 2023 !

Cet édifice XXL, dont la métamorphose a été portée par un consortium malaisien et réalisée par l'agence d'architectes Wilkinson Eyre, compte aussi 40 000 m2 de bureaux, dont ceux du siège européen d'Apple, au contact du gigantesque atrium baigné de lumière.

S'y ajoutent 200 luxueuses villas entourant l'ensemble et une trentaine de maisons et d'appartements sur le toit. La cerise sur ce gâteau post-industriel : un belvédère perché à 109 mètres de hauteur, au sommet de l'une des cheminées (refaites à l'identique), qui offre une vue panoramique sur la capitale britannique. The place to be !