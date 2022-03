L’impressionnant lifting de l’ancien siège parisien du PS

La foncière Apsys a redoré ce fleuron du patrimoine avant de le revendre à la société Interparfums qui va s’y installer dans quelques jours.

Des photos de François Mitterrand ou de Ségolène Royal s’adressant aux militants socialistes depuis la terrasse, qui surplombent la Cour d’honneur, ornent encore l’une des cheminées en marbre de l’ancien siège du PS du 10 rue de Solférino, dans le prestigieux 7ème arrondissement de Paris. Et pourtant, cela fait plus de trois ans que le Parti socialiste a quitté les lieux, après avoir occupé cet endroit iconique pendant presque 40 ans.

La foncière Apsys a alors acquis ces trois immeubles en pierre reliés par deux cours pavées avant de les vendre à Interparfums en avril 2021, pour 125 millions d’euros. La société qui possède les licences de Rochas ou de Lanvin ne s’installera qu’à la fin du mois de mars dans ce « très grand et très beau trois-mâts amarré rue de Solférino », selon les mots de l’Architecte des Bâtiments de France. En attendant, un ballet de livreurs s’active afin de mettre en place le mobilier de bureau nécessaire à l’établissement de l’entreprise. « La rénovation de ce bâtiment était un challenge. Il est situé au cœur du centre-ville historique qui fait l’objet d’une grande protection. Il a fallu le remettre en mouvement tout en étant capable de le transformer en lieu de travail, répondant aux contraintes actuelles, pas à celles du 18ème siècle, quand l’hôtel particulier a été construit », expose l’architecte Jean-Paul Viguier.

Ce lieu est en effet chargé d’histoire. Tout commence en 1772, à la fin du règne de Louis XV, lorsque l’hôtel particulier fût bâti. Il est notamment passé entre les mains d’Albert De Broglie, qui a présidé le conseil d’administration de Saint-Gobain, en 1843. Le régime de Vichy s’empare de l’hôtel particulier et y installe le ministère de l’Information, dirigé par Philippe Henriot, une figure de la collaboration. Celui-ci fut assassiné en juin 1944 dans ce fameux hôtel de Solférino. À la Libération, des syndicats s’y installent puis une mutuelle avant que le Parti socialiste prenne possession des lieux en 1980.

Panneaux photovoltaïques

La foncière Apsys souhaitait redorer ce fleuron du patrimoine avant de le revendre à Interparfums. « Nous sommes heureux d’avoir pris la responsabilité de la rénovation d’un bâtiment historique tout en le dotant d’équipements technologiques modernes », conclut Maurice Bansay, Président Fondateur d’Apsys. Préservation de l’aspect historique de l’hôtel particulier et côté pratique nécessaire à la vie de bureau ne sont pas antinomiques ici. Les parquets en Point de Hongrie, les cheminées en marbre et les moulures au plafond ont été restaurés.

Les anciennes caves ont connu une excavation sur deux mètres de profondeur afin de dégager des volumes importants et de créer des salles de réunion. La toiture d’un des bâtiments a été rehaussée pour redonner une symétrie aux trois édifices, une autorisation exceptionnelle pour ce secteur sauvegardé. Un escalier qui avait été supprimé en 1978 a été restitué et les 57 places de parking ont quant à elles été transformées en un auditorium de 80 places environ permettant l’organisation de conférences et autres événements. Des panneaux photovoltaïques ont également été installés sur la toiture pour rendre le bâtiment autonome en termes d’énergie.

« Ce nouveau siège social, situé dans un quartier prestigieux, est en parfaite adéquation avec notre univers du luxe. C’est exactement le lieu que nous souhaitions », explique Philippe Benacin, cofondateur d’Interparfums. La superficie de l’hôtel particulier: 3600 mètres carrés et 700 mètres carrés d’espaces extérieurs a aussi séduit le dirigeant qui souhaitait emménager dans un bureau plus grand. Le groupe souhaitait des bureaux individuels et non des open spaces. « C’est le prestige du lieu qui nous intéresse, pas son histoire », conclut Philippe Benacin.