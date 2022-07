À Reims, cinq maisons en béton ont été construites grâce à la technique de l'impression en 3D. Cette prouesse technique, une première en France, coûte pour l'instant 25 % plus cher qu'une construction traditionnelle, mais elle est susceptible de faciliter à l'avenir la tâche des constructeurs.

L'impression 3D s'affirme en immobilier / iStock-JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

L'essor de l'impression 3D dans le secteur du BTP

Après avoir pris peu à peu son essor depuis les années 1980, la technique de l'impression 3D béton semble aujourd'hui prendre son envol. Le concept repose sur la robotisation du processus de fabrication. À l'aide de son bras articulé, un robot éjecte la matière (appelée "encre"). Les murs de la maison 3D sont montés par l'aller-retour de la tête d'imprimante chargée de béton liquide, qui se solidifie peu à peu. L'opération est programmée préalablement sur ordinateur, après élaboration d'une maquette numérique. Après quatre ans de recherche, un programme de cinq maisons individuelles (du T3 au T5) a été récemment inauguré dans un nouvel éco quartier de Reims. Cette opération, qui a marqué le coup d'envoi de la 3D béton en France, a été portée par Plurial Novilia, société du groupe Action Logement implantée en Île-de-France et dans le Grand Est. Sur ce vaste chantier, l'impression 3D a été utilisée pour 35 des murs des cinq maisons reliées entre elles (dont un mur entier de 20 cm d'épaisseur). Par contre, les cuisines, salles de bain et toilettes ont été conçues avec des méthodes classiques. Comme pour les autres constructions, les cinq maisons de Reims bénéficient de la garantie décennale engageant la responsabilité du constructeur.

Les avantages de la 3D : les constats du chantier de Reims

Selon l'un des protagonistes du chantier de Reims, l'avantage majeur de la technique 3D est qu'elle permet un chantier en atelier, ce qui évite d'avoir à couler du béton sous les intempéries. Les murs sont portés à la grue et transportés en camion, ce qui réduit la pénibilité. La construction est plus rapide, les contraintes allégées et les conditions de travail facilitées. Autre avantage souligné par l'architecte du projet de Reims : elle convoque la créativité, en autorisant la liberté des formes. Le chantier de Reims a utilisé un béton de haute performance, capable de résister aux pressions, mais moins dosé en ciment pour une réduction des émissions de CO2. L'utilisation de la 3D dans le BTP économiserait 50 % de béton par rapport à une construction traditionnelle, et réduirait de façon notable le gaspillage des matériaux sur les chantiers. Le programme de Reims est le premier du genre, et ouvre la voie à de multiples initiatives. Les projets se multiplient et la concurrence agite la filière BTP. Le défi de l'avenir sera de parvenir à imprimer des murs avec un autre matériau que le béton, qui reste très générateur de gaz à effet de serre. Stimuler un nouveau marché sur des gammes innovantes de matières premières constituera probablement un autre effet positif du déploiement de la technologie 3D dans le secteur du bâtiment.

L'habitat en 3D au Danemark

Au Danemark, le concept est tout aussi porteur. Une société d'impression de construction en trois dimensions a présenté sa "tiny house" en béton de 37 m2, conçue pour rester abordable financièrement. Avec son grand espace central et sa surface optimisée, notamment par une mezzanine, la maison imprimée donne une impression de volume. Elle se veut une solution de logement idéale pour un public à faibles revenus, notamment les étudiants. Avec son imprimante COBOD, la société 3DCP a utilisé du béton, plus économique que le mortier. À l'instar du chantier de Reims, elle a découvert au fur et à mesure de ses expérimentations qu'imprimer une maison avec la technologie 3D nécessitait moins de béton. L'économie est conséquente, puisqu'elle est évaluée par les danois à 70 % par rapport à une maison traditionnelle. Autre atout majeur : les émissions de CO2 seraient réduites de 32 %. Par ailleurs, avec l'automatisation des tâches, les besoins en personnel seraient réduits de moitié... Avantage ou inconvénient ?