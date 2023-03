L’immobilier sera bientôt réservé à une élite pour 74% des Français

Le rêve de maison est plus fort que jamais mais les difficultés de financement sont telles que ce souhait est devenu inaccessible pour une grande majorité de la population.

Un toit à soi, un produit de luxe? C’est en tout cas ce que pensent les trois quarts des Français (74% exactement) selon le baromètre de la FFC (Fédération française des constructeurs de maisons individuelles) réalisé par l’Ifop. En un an, le chiffre de ceux qui estiment que la propriété immobilière sera bientôt réservée à une élite, a bondi de 14 points. «L’explication est simple, les gens sont frappés de plein fouet par les difficultés d’accès au crédit, estime Damien Hereng, président de la FFC. Ils sont pris en ciseau entre la hausse des matières première et la hausse des coûts du crédit sans oublier les banques qui réclament simultanément plus d’apport et plus d’épargne résiduelle pour faire face à d’éventuels coups durs.»

Et ce chiffre est d’autant plus important que les primo-accédants modestes ne sont pas les seuls en difficulté. Des profils à plus hauts revenus mais qui sont indépendants ou dont l’assurance de prêt est chère, se retrouvent eux aussi exclus du crédit immobilier. D’ailleurs, dans ce même ordre d’idées, la plus forte progression annuelle correspond aux Français estimant qu’il est plus difficile d’accéder à la propriété aujourd’hui qu’il y a 10 ans. Ils sont désormais 73% à le penser contre seulement 54% l’an passé (19 points de moins!)

Des solutions simples

Il faut croire que plus le rêve est inaccessible, plus on s’y attache. Car l’autre enseignement de cette étude, c’est que les Français sont encore plus nombreux que l’an dernier à se projeter dans une maison (84% contre 80% en 2022) plutôt que dans un appartement. Une envie que Damien Hereng met sur le compte de l’approfondissement des tendances nées du Covid. Le télétravail devenu une réalité quotidienne permet à ceux qui le pratiquent 2 jours par semaine de passer plus de temps chez eux qu’au bureau... Et dans ces conditions la qualité de vie qu’offre la maison entre calme et espace fait la différence.

Que faut-il alors pour que ce rêve (re)devienne réalité? «Il ne manque pas grand-chose, estime Damien Hereng. Contrairement aux logements collectifs qui mettent 5 ans à sortir de terre, la gestation de la maison individuelle est beaucoup plus rapide. L’essentiel, c’est de donner un coup de pouce à la solvabilité avec des mesures qui ne coûtent quasiment rien comme des garanties publiques accordées aux emprunteurs pour rassurer les banques ou un accès plus large au Prêt à taux zéro.» Que ce soit pour s’assurer une sécurité en vue de sa retraite ou simplement, selon le président de la FFC pour «donner un sens à son travail et matérialiser ses efforts par une maison» , entretenir et développer cet accès à la propriété est essentiel. Ou sinon, gare au retour de bâton.